Roma presentata la maglia della stagione 2022/2023. Ecco le foto

La Roma ha presentato sui canali social la nuova maglia della squadra per la stagione 2022-2023. La nuova divisa giallorossa farà il suo debutto già in questa stagione all'Olimpico, nell'ultima partita contro il Venezia in programma sabato 14 maggio.

Maglia 2022/2023 i dettagli

La maglia della Roma 2022/2023 prodotta da New Balance è ricca di dettagli e ricorsi alla storia del club a partire dal ritorno del logo “ASR”, storico acronimo utilizzato negli anni trenta che si ripete più volte. Novità importante e principale è il colletto alla coreana della maglia. "Essere romano significa essere romanisti" questo il leitmotiv del video di presentazione (dove è presente anche Zaniolo) che sarà ripreso sul retro della maglia con la scritta "Figli di Roma" storico striscione della Curva Sud con la lettera "o" sostituita dallo storico Lupetto simbolo del club giallorosso. Costo della maglia 90 euro.

Maglia Roma 2022/2023 le foto

Ecco qui le immagini della nuova maglia della Roma per la stagione 2022/2023.