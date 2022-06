Trofeo Gamper: la Roma si ritira, il Barcellona pronto ad agire per vie legali

La Roma doveva partecipare al Trofeo Gamper. L'annuncio era arrivato il 15 giugno scorso con le formazioni giallorosse maschile e femminile che avrebbero dovuto affrontare le rispettive selezioni blaugrana. Poi l'inaspettato dietrofront del club capitolino, col Barcellona che è pronto ad agire per vie legali visto il ritiro giallorosso.

Roma dietrofront

La doppia sfida del 6 agosto fra Roma e Barcellona non si farà. Ad annunciarlo è il club giallorosso con un comunicato dove spiega che le formazioni di Mourinho e Spugna hanno cambiato il loro programma di amichevoli per preparare al meglio la prossima stagione. Questo il comunicato: "L’AS Roma comunica di aver ritirato la propria partecipazione al Trofeo Gamper, previsto a Barcellona il 6 agosto 2022. La decisione deriva dalla necessità di modificare la pianificazione delle amichevoli estive, al fine di creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione, per la Prima Squadra maschile e per quella femminile del Club. Entrambe le squadre proseguiranno il proprio percorso di preparazione attraverso altri impegni, meno impattanti sotto il profilo degli spostamenti, che saranno comunicati non appena definiti. Si ringrazia per l’invito il FC Barcellona, a cui il Club augura un buon prosieguo di preparazione estiva".

L'annuncio della Roma arriva quindi come scelta per prepare al meglio la stagione 2022/2023 e dopo aver scoperto il calendario della Serie A maschile, con la squadra di Mou impegnata il 13 (o 14 agosto) contro la Salernitana all'Arechi e dopo che la formazione di Spugna ha scoperto che affronterà il Glasgow nel primo round della Women's Champions League il 18 agosto.

La reazione del Barcellona

Non si fa attendere la reazione del Barcellona. Gli spagnoli non hanno preso bene il ritiro della Roma e per questa ragione"l'ufficio legale blaugrana sta studiando possibili azioni contro "la società italiana per i danni causati al Barcellona e ai suoi tifosi per questa decisione inaspettata e ingiustificata". Il Barcellona sottolinea come la decisione è tutta di responsabilità della Roma. La formazione di Xavi è già alla ricerca di un nuovo avversario e che nelle prossime ore inizierà la restituazione ai tifosi dei soldi già spesi per i biglietti.