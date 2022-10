Roma-Napoli: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 23 ottobre alle ore 20:45 all'Olimpico la Roma sfida nel posticipo serale dell'undicesima giornata il Napoli capolista del campionato. La formazione dell'ex Spalletti già qualificata agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo comanda la Serie A con 26 punti, mentre i giallorossi di Mourinho inseguono dal quarto posto con 22 punti.

Roma-Napoli, le ultime di formazione

Mourinho per la sfida al Napoli pensa ad alcuni cambi di formazione. Pronto a partire titolare dopo la panchina contro la Sampdoria, Nicolò Zaniolo. Il 22 giallorosso, ancora alla ricerca del primo gol stagionale, formerà la coppia d'attacco romanista insieme ad Abraham favorito su Belotti. A supporto dei due ci sarà capitan Pellegrini. Dybala tornerà nel 2023. Nonostante la buona prova di Marassi, Camara è in svantaggio rispetto a Matic per un posto in mediana insieme all'intoccabile Cristante. Sulle corsie esterne Spinazzola torna titolare, mentre è ballottaggio fra Zalewski e il recuperato Karsdorp per la fascia destra. In vantaggio il polacco di Tivoli, ma l'olandese spera. In difesa solito pacchetto composto da Smalling, Mancini e Ibanez davanti a Rui Patricio.

Spalletti non potrà contare su Rrhamani infortunato e si affiderà all'ex Juan Jesus, così come ci sarà Ndombele al posto di Anguissa. Lozano sfida Politano per una maglia da titolare. Osimhen o Raspadori l'unico vero e dubbio del tecnico.

Roma-Napoli, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

Roma-Napoli, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida del Ferraris scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra Mourinho e Spalletti sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.