Roma-Napoli, le pagelle: Pellegrini gol da artista, Bove un leone

La Roma batte due a zero il Napoli nell’ultima del 2023 all’Olimpico. Benissimo i giallorossi che dominano il match e superano in classifica i campioni d’Italia. Bene molti della squadra di Mourinho con tanti giocatori da grande voto.

Ecco le pagelle di RomaToday

Rui Patricio 6: Si sporca i guantoni nella ripresa con due parate elementari e semplici.

Mancini 6,5: Dalla sua parte c’era Kvaratshelia non un cliente facile. Il 23 idolo della Curva Sud, controlla l’esterno egregiamente.

Llorente 7: Cancella dalla partita Osimhen. Perfetta prova del difensore spagnolo.

N’Dicka 6,5: Il difensore controlla bene nel finale fa l’assist a Lukaku.

Kristensen 5,5: Il peggiore dei giallorossi. Spesso impreciso. (dal 75’ Celik 6: Fa il compitino).

Cristante 6,5: Bella partita del centrocampista. Puntuale, attento e sempre presente. Bravo a gestirsi dopo l’ammonizione nel primo tempo.

Paredes 6: Fa il suo. Senza infamia e senza lode. (dal 70’ Pellegrini 7: Il migliore della Roma. Il capitano entra in campo e spacca la partita con una magia. Gol bellissimo del sette giallorosso).

Bove 6,5: Un leone il centrocampista romano. Corre, mette in campo grinta e qualità. Non trova il gol trovando prima la traversa, e poi un buon Meret anche se in questo caso ha le sue responsabilità sull’errore.

Zalewski 6: Non brilla, è spesso impreciso ma ha il “merito” di far espellere Politano. (dal 70’ El Shaarawy 6: Si guadagna il fallo che causa l’espulsone di Osimhen).

Belotti 6,5: Si batte e sbatte. Non ha occasioni personali ma ne crea per i compagni. (dal 70’ Azmoun 6: Punge la difesa napoletana).

Lukaku 7: Big Rom fa a spallate con tutta la difesa del Napoli e nel finale trova il gol che sigilla la vittoria.

Mourinho 7: Finalmente una bella partita della Roma. L’allenatore prepara bene il match, imbriglia il Napoli che non costruisce nulla. Oscura Lobotka e limita al massimo l’attacco azzurro. Ottima prova.