Roma-Napoli: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 24 ottobre alle ore 18:00 la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico la capolista Napoli dell'ex Luciano Spalletti. Dopo la disastrosa trasferta in Conference League (sconfitta per 6 a 1 contro il Bodo/Glimt), Mourinho si prepara al ribaltone di formazione. Lo Special One per il big match contro i partenopei sceglie tutti i titolari, con Zaniolo unico dubbio di formazione.

Roma-Napoli, le ultime di formazione

Rui Patricio e Ibanez saranno gli unici confermati della trasferta norvegese, per il resto Mou cambia tutto. Ecco dunque che in difesa ci saranno i titolarissimi (aspettando il recupero di Spinazzola), Karsdorp, Mancini e Vina. A centrocampo dal primo minuto ci saranno Veretout e Cristante. Il centravanti sarà Abraham. Sulle trequarti certi di un posto da titolare Mkhitaryan e capitan Pellegrini, l'ultima maglia è l'unico dubbio di Mourinho. Il ballottaggio è fra Zaniolo, uscito per infortunio nella sfida contro la Juventus ed El Shaarawy. Da Trigoria filtra ottimismo sul recupero di Zaniolo. Se il numero 22 fosse recuperato nessun dubbio, giocherà lui. In caso contrario pronto il Faraone.

Il Napoli del grande ex Luciano Spalletti (sulla panchina giallorossa dal 2005 al 2009 e dal 2016 al 2017) ha voglia di continuare la sua striscia positiva (otto vittorie su otto partite) e allungae a nove le vittorie consecutive in campionato. Per la partita dell'Olimpico, Spalletti perde l'ex giallorosso Manolas. Al posto del greco giocherà Rrahmani che completerà la difesa con Koulibaly, Mario Rui (altro ex della partita) e Di Lorenzo. In porta Ospina in vantaggio su Meret. A centrocampo agiranno Anguissa (seguito anche dalla Roma nel mercato estivo), Fabian Ruiz e Zielinski recuperato. In attacco con Insigne e Osimhen (5 gol in campionato) ci sarà Matteo Politano romano e romanista, cresciuto nelle giovanili giallorosse. E pochi attimi pure calciatore della Roma prima del ripensamento dell'Inter nello scambio con Spinazzola.

Roma-Napoli le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Zielinski, Politano, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Roma-Napoli, dove vedere la partita

La partita Roma-Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per poter vedere il big match dell'Olimpico gli abbonati dovranno collegarsi tramite l'app su dispositivi mobili, smart tv compatibili o console quali Playstation e Xbox, oppure su dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, TIMVISION Box.