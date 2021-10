Roma-Napoli: all'Olimpico cori razzisti verso i napoletani

Il tifo romanista è stato grande protagonista della sfida Roma-Napoli terminata con un pareggio a porte inviolate. Sia dalla Curva Sud che dalla Nord, sono arrivati, cori di discriminazione territoriale nei confronti dei napoletani.

I cori

Oltre ai cori e fischi per il grande ex Luciano Spalletti, all'Olimpico sono partiti i soliti cori di discriminazione territoriale nei confronti dei napoletani. Nel primo tempo, ad inizio partita, questi cori sono partiti dalla Curva Sud, nella ripresa sono stati intonati dai supporters romanisti seduti in Curva Nord. "Vesuvio lavali col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco" questi i beceri cori ascoltati, purtoppo, allo Stadio Olimpico.

Lo striscione

Di tutto altro tenore invece il bello e significativo striscione esposto dalla Curva Sud al fischio d'inizio di Roma-Napoli. I tifosi romanisti si sono rivolti alla squadra e alla società che pensava di rimborsare i supporters giallorossi che giovedì erano volati in Norvegia e avevano assistito alla pessimo prova della squadra di Mourinho contro il Bodo/Glimt in Conference League. Ecco cosa c'era scritto sullo striscione: "Non ha prezzo il nostro amore. Il risarcimento lo vogliamo dal campo fino a fine stagione". Il messaggio è stato recepito dalla squadra di Mourinho che ha lottato su ogni pallone e ha sfiorato pure la vittoria con un paio di occasioni davvero pericolose.