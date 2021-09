Serie A femminile, la Roma ospita il Napoli

Nella seconda giornata di Serie A femminile la Roma, dopo la vittoria per tre a zero all'esordio, ospita a Trigoria il Napoli. Fischio d'inizio sabato 4 settembre alle 17:30

Dopo la convincente vittoria contro l'Empoli all'esordio in campionato, la Roma è pronta ad ospitare il Napoli per la seconda giornata della Serie A femminile.

Buona la prima per la Roma

In toscana le ragazze di mister Spugna si sono imposte per 3 a 0. Risultato netto, frutto di tre autoreti. Di questi due sono stati propiziati da Benedetta Glionna, ala della Roma arrivata in estate durante il calciomercato. L'ala classe 1999, è arrivata nella Capitale dopo la splendida stagione all'Empoli sotto la guida proprio di Spugna, ex tecnico dei toscana. Nello scorso campionato Glionna ha totalizzato 10 reti in 18 presenze, partecipando attivamente alla bella stagione della squadra toscana.

AI microfoni della televisione giallorossa, Glionna ha parlato del Napoli, avversario di sabato 4 settembre. "Sarà una partita difficle e ostica" - ha detto l'attaccante, nata proprio a Napoli - "Il livello del campionato si è alzato molto, e il Napoli arriva dalla sconfitta della prima partita e sicuramente vorrà rifarsi".

L'avversario

Il Napoli l'anno scorso si è classificata al decimo posto in campionato, l'ultimo utile per mantenere la categoria, conquistata nella stagione 2019/2020. All'esordio in questa stagione, la squadra dell'allenatore Pistolesi ha perso per 3 a 0 in casa contro l'Inter.

La partita

Roma-Napoli partita valida per la seconda giornata di Serie A femminile si giocherà sabato 4 settembre al Centro Sportivo Trigoria, con fischio d'inizo alle ore 17:30.