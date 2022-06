Mou decapitato: "decapitato" il murale di Greb dedicato allo Special One

Il murales di Harry Greb dedicato a Mourinho vincitore della Conference League è stato rovinato da degli ignoti. L'opera si trova nei pressi della fermata della Metro B, Circo Massimo. Si pensa ad un restauro.

Mourinho sfregiato

L'opera di Greb raffigurava Mourinho in abiti imperiali alzare la Conference League con una mano e con l'altra tenere un pallone giallorosso raffigurante lo storico logo del club. I vandali hanno completamente cancellato il volto dello Special One e rimosso il logo della Roma.

Mourinho e non solo

Quello dello sfregio al murale di Mourinho è soltato l'ultimo episodio di una condotta che da tempo pervade le strade della Capitale. Un altro murale di Greb dedicato allo Special One ritratto in Vespa, è stato imbrattato ormai quasi un anno fa giorno dell'annuncio di Sarri sulla panchina della Lazio. In quell'occasione è stato ritratto il tecnico biancoceleste che fumava adosso a Mou coprendone completamente il volto. Lo Special One però è in buona compagnia, infatti basti pensare al murale dedicato a Francesco Totti (rione Monti) nell'anno dello scudetto rovinato e riparato più volte.