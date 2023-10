Mourinho, tra esonero fake e Arabia. Le voci agitano i tifosi della Roma

Mourinho finsice nell’occhio del ciclone e fa agitare, non poco, i tifosi romanisti alla vigilia della partita contro il Cagliari. Delle dichiarazioni dello Special One e una bomba sganciata dal Corriere dello Sport fanno pensare che l’addio del portoghese a Trigoria è ormai prossimo.

L’esonero…smentito

Il Corriere dello Sport ha parlato di esonero in vista per Mourinho in caso di sconfitta a Cagliari con Friedkin che avrebbero già bloccato Flick (ex ct della Germania) come allenatore. La notizia ha agitato i tifosi romanisti che si dividono in più fazioni: c’è chi definisce il tecnico definisce “Allenatore finito” e chi invece non capisce “Non lo apprezzo ma esonerarlo sarebbe follia” e ancora chi chiede il rinnovo a vita dell’allenatore. A placare gli animi ci pensa la Roma che ha smentito di stare a pensare all’esonero di Mourinho.

Mourinho sarebbe dovuto andare via dopo la finale di Europa League .

Che è rimasto a fare in un ambiente , che per me non ha un progetto.

Mo sta rischiando l'esonero, ma la società non lo ha mai sostenuto del tutto secondo me.

Lukaku e Dybala? Due acquisti, perché nessun club — Roberto (@Roberto23186246) October 7, 2023

muorinho non è da esonero. Lo special one è il carro trainante di una squadra costruita male. Manca la difesa ed un portiere buono. Flick non è la soluzione, ma solo un rimandare la risoluzione dei mali capitolini #Mourinho — Luciano (@gobboneldna) October 7, 2023

QST SONO I RESPONSABILI DI COME É RIDOTTA LA ROMA RIPORTATA AD ESSERE ROMETTA DOPO ESSERE SQUADRA DI CARATURA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE CON VIOLA E SENSI. CON GLI AMERICANI SOLO GUAI. ORA APPIOPPONO LE COLPE A MOURINHO X SALVARSI DALLE LORO INEFFICIENZE RIPETUTE#Friedkin pic.twitter.com/IXzg8opZ5Z — Er Pasquino (@tipiti54) October 7, 2023

Il nostro allenatore ha compreso il Romanismo più di tutti, ed è l’allenatore più forte e più vincente della nostra storia.



Prima delle sconfitte e delle vittorie c’è la nostra identità:



Siamo ROMANISTI

Siamo UNITI

Siamo FAMIGLIA



Rinnovo a vita

JM A VITA ??? #Mourinho #ASR pic.twitter.com/anqjhZGi2O — StepAsR ? (@StepAsR) October 7, 2023

Mourinho e l’Arabia

Nonostante la smentita l’alone di mistero sul futuro di Mourinho non si disgrega. Infatti ai margini dell’ufficializzazione del nuovo main sponsor della squadra, che tanto imbarazzo ha creato all’amministrazione capitolina con Lotito pronto ad intervenire, lo Special One ai microfoni del programma arabo elhekayashow ha parlato dell’Arabia. “Ci andrò sicuramente durante il mio tempo libero però la mia convinzione è anche che lavorerò lì. Ora sono alla Roma, sono concentrato e darò tutto fino al mio ultimo giorno. Nessuno conosce il futuro però è una cosa (allenare in Arabia, ndr) che farò sicuramente”.

Quale futuro?

Il contratto di Mourinho con la Roma è in scadenza il prossimo giugno. Al momento, come modus operandi societari, in agenda non sono previsti incontri fra dirigenza e tecnico per il rinnovo. La società americana, salvo cataclismi, non intende esonerare il tecnico nonostante il finanziamento economico arabo dello sponsor. A oggi poi sarebbe difficile trovare un big disponibile per la panchina (Antonio Conte, ndr). Potrebbe far saltare il banco proprio Mourinho, in caso di rescissione contrattuale aprendosi le strade dorate dell’Arabia o quelle sentimentali da ct del Portogallo, ma a oggi lo Special One è concentrato sulla Roma.