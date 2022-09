Karsdorp e Spinazzola deludono, Celik e Zalewski mettono la freccia. Mou cambia gli esterni?

Nella fragorosa debacle della Roma ad Udine non è andato bene nulla. Male i giallorossi in fase propositiva, peggio in difesa fiore all'occhiello della formazione di Mourinho. Come non mai però la prestazione della Dacia Arena ha messo in evidenza le difficoltà della Roma sugli esterni.

Karsdorp horror

Gli esterni della Roma non stanno brillando. I titolari Karsdorp e Spinazzola hanno deluso, non solo ad Udine dove Udogie e Pereyra hanno fatto il bello e cattivo tempo, ma anche nelle uscite precedenti. L'olandese si è dimostrato timido anche a Torino contro la Juventus e non particolarmente brillato contro Salernitana e Cremonese, di certo non due corazzate. Ad Udine un suo clamoroso errore ha dato il via alla notte horror della Roma, un retropassaggio folle di petto in area di rigore che ha permesso ad Udogie di realizzare l'uno a zero. Un errore da cui il terzino non si è più ripreso tanto da essere sostituito all'intervallo. Karsdorp lo scorso anno ha tirato la carretta, giocando 51 partite (6 assist totali) rifiatando il minimo anche meno, a causa di nessuna alternativa nel suo ruolo. Ora però l'olandese rischia il posto a causa delle sue negative prestazioni, come confermato da Mou dopo il pareggio contro la Juve: "Karsdorp lo scorso anno ha giocato bene, se quest'anno non gioca allo stesso modo faccio giocare Celik".

Spinazzola dove sei?

Atteso per quasi una stagione causa grave infortunio patito in Nazionale, Spinazzola partiva ai nastri di partenza di questa stagione come titolarissimo della Roma a sinistra. L'esterno è tanto mancato ai giallorossi nella scorsa stagione con le sue sgroppate ed accelerazioni sull'out di sinistra che qualche mese prima avevano trascinato l'Italia alla conquista dell'Europeo. In questo avvio di stagione però Spinazzola non ha mantenuto le aspettative. Ancora alla ricerca della miglior condizione, non riesce a saltare l'uomo come lui sa fare e a Udine è andato in difficoltà contro Pereyra che di gamba non è certo superiore all'ex Juve. Il 37 romanista è una carta importante per la Roma, un beniamino della piazza ma dovrà ritrovarsi alla svelta per la Roma ma anche per l'Italia. Nonostante queste prestazioni però Mou sembra voler insistere sulla titolarità di Spinazzola perchè sa che ritrovarlo può dare un upgrade importante alla squadra con le sue scorribande sulla sinistra.

Celik e Zalewski: cambio di gerarchie sulle fasce?

Se i titolari deludono, qualche nota positiva è offerta da quelli che sulla carta sono le riserve. Celik arrivato dal Lille, ha ben impressionato contro Monza e Juve mentre ad Udine non ha lasciato il segno anche se ci è andato molto vicino col contatto molto dubbio in area di rigore bianconera con Becao (il risultato era di uno a zero). Il turco, arrivato da vice Karsdorp, si sta rivelando più brillante fisicamente, più pulito tecnicamente nei cross e più ficcante negli inserimenti rispetto al collega olandese. Ecco perchè il ballottaggio a destra è serrato e il turco ora spinge alla luce delle sue prestazioni convicenti per un posto da titolare. E Mou può optare per il sorpasso.

A sinistra resta in pole Spinazzola, anche per esperienza, ma Zalewski è pronto a dire la sua. Il polacco di Tivoli, scoperto da Fonseca e lanciato fra i titolari da Mou lo scorso anno causa infortunio di Spinazzola e prestazioni deludenti di Maitland-Niles e Vina, ad oggi è fra i più brillanti in rosa e quando entra in campo da una scossa di vitalità alla squadra. Adattato a tutta fascia dallo Special One, Zalewski con il suo passato da esterno offensivo offre una soluzione in più a Mourinho a partita in corso e anche in altri ruoli. Al momento il 37 giallorosso resta titolare ma Zalewski cercherà ancora di mettere in difficoltà Mou nelle scelte.