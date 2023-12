Le scuse a Renato Sanches e l'autorinnovo: così Mourinho "cancella" la figuraccia di Bologna

Mourinho boccia e tira la linea del futuro della Roma dopo la sconfitta contro il Bologna. Lo Special One in un colpo solo brucia diversi giocatori e mette i Friedkin spalle a muro con dichiarazioni forti e importanti.

Il futuro di Mou

Mourinho nel post gara dichiara pubblicamente di voler restare alla Roma e di non volersene andarsene. “Voglio continuare alla Roma. Io voglio continuare ad allenare qui, con le nostre limitazioni del Fair play finanziario. Il compito che mi è stato affidato è lavorare al massimo del suo potenziale. La proprietà è sovrana, possono parlare con me oggi, domani o mai. Ma quello che voglio sia chiaro è che ci sono tante cose che mi avvicinano a questo club e a questo popolo. Non voglio si pensi che la mia frustrazione sia più forte di quello che sento e provo” sono le dichiarazioni di Mou. Il capopopolo giallorosso col contratto in scadenza in estate mette così i Friedkin spalle a muro. La squadra non brilla per gioco e per risultati (secondo posto nel girone di Europa League, settima in campionato), la società valuta un post Mourinho che però ha da parte sua i tifosi che credono fermamente del tecnico. Un mancato rinnovo del contratto del portoghese metterebbe sulla graticola la società.

I tagli e i giovani

Altro passaggio chiave nelle parole di Mourinho è quello che riguarda la rosa della squadra. “Bisogna pensare ai giovani su cui investire e con potenziale, piuttosto che puntare su altri che sono già a un determinato livello e senza margini di sviluppo". Pisilli, Cherubini, Mannini sono fra gli ultimi giovanissimi della Primavera lanciati dallo Special One che vede in loro il futuro della Roma. Per farlo e dargli spazio dovranno essere fatti dei tagli però e fra gli indiziati principali c’è Spinazzola il cui contratto è in scadenza in estate. Sulla graticola anche il capitano Pellegrini tartassato dai tifosi delusi dalle sue prestazioni. Chi difficilmente resterà a Trigoria sarà anche Renato Sanches protagonista di una clamorosa scelta di Mou.

Il caso Renato Sanches

Al 46esimo Mou getta nella mischia Renato Sanches. Il portoghese resterà in campo per circa 18 minuti e non per problemi fisici. Al 64esimo infatti nell’incredulità generale, compresa quello del calciatore, lo Special One richiama la scommessa di Tiago Pinto in panchina inserendo al suo posto Bove. Il centrocampista ritorna verso la panchina, non si parla da Mou e si isola in panchina. La scelta è dovuta al fatto che all’allenatore non è piaciuto l’ingresso in campo del calciatore e ha deciso di richiamarlo in panchina. Un gesto inaspettato e particolare anche nella carriera di Mou che nel post partita ha pubblicamente chiesto scusa al giocatore: “Voglio chiedere pubblicamente scusa a Renato Sanches, è molto dura per un calciatore, ma è dura anche per un allenatore, l'ho fatto 3-4 volte nella mia carriera e non è facile".