Mourinho contro Serra: la versione del quarto uomo

Nuovo capitolo della vicenda squalifica di Mourinho. Dopo le parole di Sarri, sull’accaduto è intervenuto anche il diretto interessato ovvero il quarto uomo Serra che smentisce le parole dello Special One.

La versione di Mourinho

Inizio del secondo tempo di Cremonese-Roma (2-1, ndr), Mou protesta col quarto uomo (Serra, ndr) e poi scatta furioso. L’arbitro estrae il cartellino rosso per il portoghese. Al termine della partita Mou attacca Serra pubblicamente, annunciando di agire legalmente, dicendo che il quarto uomo avrebbe pronunciato nei suoi riguardi frasi poco felici quali: “Fatti i c…i tuoi” e “Ti stanno prendendo tutti per il culo vai a casa”.

La versione di Serra

Serra prova a difendersi dalle accuse dello Special One. Intercettato dalle Iene, il fischietto di Torino. Questa la sua versione: “Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho. Non ho detto quelle parole lì ho detto un'altra cosa. Ho detto, Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell'area, vai nell'area”. La difesa di Serra però sembrerebbe scricchiolare in quanto dalle immagini televisive il labiale dell’arbitro fa intendere altro (“vai a casa" si vede).

Il verdetto

Venerdì alle 14:30 la Corte Sportiva d’Appello prenderà la decisione sul ricorso della Roma sulla squalifica di Mourinho, prima data e poi sospesa con lo Special One sulla panchina giallorossa contro la Juventus (1-0, Mancini, ndr) mentre Serra è stato sospeso due giornate. La Roma punta a difesa totale di Mourinho con revoca definitiva della squalifica o al massimo con uno sconto di una giornata e quindi, il tecnico presente contro la Lazio. Rischia tanto Serra che se giudicato colpevole di condotta non idonea, rischierebbe di uscire dall’organico degli arbitri di A e B.