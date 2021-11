Mourinho, che delusi-One Mourinho alla Roma delude e crescono i dubbi sull'affidabilità del tecnico portoghese arrivato nella Capitale con aspettative al momento non mantenute

Delusione, amarezza, frustrazione, confunsione, vitimismo. Sono tutti stati d'animo che accompagnano José Mourinho e molti tifosi della Roma. La sconfitta col Venezia ha fatto crescere ancora di più le incognite sulla squadra ma soprattutto sullo (ex?) Special One, che tutto sembra tranne che l'asso della panchina che ha dominato in Italia e in Europa poco più di 10 anni fa.

In laguna Mou ha combinato un disastro totale. Innanzitutto il modulo il 3-5-2. La Roma a Venezia non poteva schierarsi in quella maniera. Una follia del portoghese. El Shaarawy quinto di centrocampo è un "omicidio sportivo". Il Faraone l'uomo più in forma dei giallorossi è un'ala, non un tornante. Il classe '92 è stato così limitato in fase offensiva e messo in difficoltà in fase difensiva. Poi Lorenzo Pellegrini schierato mezzala perde tanto, tantissimo. La Roma ha bisogno delle giocate del suo capitano sulla trequarti, della sua fantasia. Il ruolo di interno di centrocampo è molto più dispendioso, e Pellegrini arrivava in laguna con diversi acciacchi fisici. Chi ha tratto benefici da questo modulo, oltre al Venezia, è stato Abraham, ma solo per i primi quarantacinque minuti, visto che nella ripresa l'inglese è spesso andato in avanti per forza di nervi. La difesa, che già nel 4-2-3-1 soffre e non poco, è stata inguardabile e trafitta in velocità come in occasione del terzo gol. Un disastro. Infine i cambi. Le sostituzioni di Mourinho non hanno seguito una logica, tranne quella del tutti dentro. Non è che se getti nella mischia più attaccanti, esterni possibili trovi il gol (chiedere all'arcinemico Guardiola che gioca spesso con un centrocampista punta e un terzino ala). Ci vuole equilibrio in campo, ci vuole l'idea. Il tutti dentro e vediamo che succede non va bene

Arriva la sconfitta e puntualmente arriva l'attacco, discutibile, all'arbitro. Dalle immagini, Cristante (il peggiore dei suoi) colpisce Caldara. L'errore non è stato non fischiare questo fallo, l'errore è stato non aver fischiato l'identico fallo di Kjaer su Pellegrini in Roma-Milan del 31 ottobre. Aureliano non ha sbagliato, o fatto un torto alla Roma, ha fatto quello che doveva fare ma che e non ha fatto il suo collega Maresca. E poi con tutto il rispetto per il Venezia o Bodo/Glimt appellarsi ai torti arbitrali contro due squadre che a livello economico, rosa, tasso tecnico sono inferiori è abbastanza imbarazzante. E il "non parlo per proteggermi" è diventato stancante. Nessuno vuole censurare nessuno, tantomeno Mourinho. Questo vittimismo è un leitmotiv pesante di cui il portoghese non sembra volersi liberare.

Il carico da novanta e probabilmente, l'errore più grave Mourinho lo commette nel post partita. "Questo può essere anche un anno di transizione" dice il portoghese. No. Non può esserlo. La Roma ha preso Mourinho per ottenere subito il risultato, e non si parla di scudetto. Si parla di far diventare la Roma una grande e farla approdare in Champions League, che resta l'obiettivo stagionale come confermato da Mou sempre nel post Venezia-Roma. Rispetto al passato, la Roma non sembra essere cambiata per niente ma anzi. Nella Capitale giallorossa, Mou invece di far crescere in maturià tutto l'ambiente lo sta riportando indietro di decenni quando lui era il nemico (anni 2010) insieme al fantomatico "Palazzo", o in epoche più recenti alle sviolinate di Garcia. Trovare le scuse, un capro espiatorio non va bene. E poi la Roma ha tutte le carte in regola per arrivare al quarto posto. Di certo non ha una rosa, numericamente e tecnicamente parlando, inferiore a quella della Lazio ( che ha superato i giallorossi in classifica proprio in questo turno) che nonostante qualche scivolone inizia a far vedere un gioco preciso. La Roma non gioca butta tutto quello che ha sulla tempra, sull'agonismo, ma così è difficile avere risultati. Mourinho è stato preso per ottenere risultati no per un ennesimo anno di transizione. Perchè il palmarès parla chiaro, Mou non è un Fonseca, un Di Francesco. O forse non lo era...

Dall'annuncio 4 maggio, alla presentazione 8 luglio ad oggi Mourinho si è rivelato un grande fake, o come si suol dire a Roma "'n sola" (una fregatura, ndr). Zero gioco, nervi tesi, continui (quasi stancanti) attacchi all'arbitraggio. Mou doveva portare la Roma nel futuro, in una nuova era, ma in realtà sembra essere salito sulla DeLorean per un viaggio nel passato dove lui è ancora l'allenatore vincente di Champions e Campionati mentre la Roma è un soltanto un "vorrei". Il presente però dice che Mou non è più speciale, proprio come questa Roma.