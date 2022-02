Roma, senza errori arbitrali saresti da Champions League Nove. Ecco quanti punti ha perso la Roma per via delle decisioni arbitrali che hanno condizionato fino ad oggi il campionato di Mourinho. Dalla Juventus al Genoa, ecco tutte le partite incriminate

Mourinho è furioso. “La Roma è piccola agli occhi del potere” ha sbottato lo Special One al termine di Roma-Genoa, dove la squadra giallorossa ha ricevuto un altro trattamento particolare da parte di arbitro e Var. O come dice Rossella Sensi senza troppi giri di parole, “la Roma è stata penalizzata”.

Sabato contro il Genoa l’ennesimo episodio che nel dubbio va contro la Roma. Contro i liguri l’arbitro Abisso lascia proseguire l’azione dopo un contrasto fra Abraham-Vasquez ritenuto regolare, nel continuo dell’azione Zaniolo segna ed esulta sotto la Curva Sud. Un finale da sogno dopo la settimana pesante per il numero 22 romanista sul suo futuro. Ma il Var richiama Abisso al monitor, il fischietto siciliano annulla e poco dopo espelle Zaniolo per la frase “che c…o fischi” (ripetuta tre volte). Il sogno diventa incubo, al danno si aggiunge la beffa. La Roma che ha accolto da poco l’ex arbitro Calvarese nella società nelle vesti di consulente arbitrale, contesta il rosso a Zaniolo e l’intervento del Var. Perché è stato richiamato Abisso al monitor se lo stesso arbitro ha considerato regolare il contrasto di Abraham?. Azione simile si è ripetuta poco più tardi a San Siro nel derby di Milano (Giroud-Sanchez) e l’arbitro e Var non sono intervenuti. Due pesi e due misure.

Quello contro il Genoa è soltanto l’ultima, fino ad oggi, decisione arbitrale che ha fatto infuriare la Roma. Il primo episodio risale a Roma-Udinese (1-0). Allo scadere della partita l’arbitro Rapuano espelle per doppio giallo Pellegrini. Eccessivo il cartellino per il capitano romanista, che salta così il Derby vinto dalla Lazio. Nella stracittadina la storia si ripete con un Mou imbestialito con l’arbitro Guida. Inizia tutto col gol di Pedro (2-0) che nasce per un contatto (falloso) in area di Hysaj su Zaniolo. Per l’arbitro è tutto regolare, il Var non interviene. Nella ripresa Leiva già ammonito, commette un fallo da giallo (simile a quello che è costato l’espulsione a Pellegrini con l’Udinese), e anche qui per Guida è tutto ok. Ai giallorossi viene poi assegnato un rigore generoso. Perché su Hysaj-Zaniolo il Var non è intervenuto e in Roma-Genoa sì?

Il culmine si è toccato nelle sconfitte con Juventus e Milan. Contro i bianconeri (vittoria Juve 1-0), l’azione che porta al gol della vittoria di Kean parte con un fallo di mano di Cuadrado non ravvisato dall’arbitro Orsato e dal Var. L’apoteosi si raggiunge però con il gol annullato ad Abraham per assegnare un calcio di rigore alla Roma. Orsato infatti non lascia finire l’azione e fischia il rigore (poi sbagliato da Veretout) per il contatto Mkhitaryan-Szczesny, quando il pallone è già nei piedi di Abraham che sigla l’1 a 1. Incredibile. Nella sfida di ritorno (vittoria bianconera 3-4), sul risultato di 1 a 0 per la Roma, l’arbitro Massa e Var, non assegnano un rigore netto per i giallorossi per un fallo di mano di De Ligt (braccio larghissimo) su tiro di Pellegrini. All’Olimpico invece contro il Milan (vittoria rossonera per 2-1), il fischietto Maresca assegna un rigore, inesistente al Milan e nega un tiro dal dischetto solare per i giallorossi nel recupero dopo il calcione rifilato da Kjaer e Pellegrini. Il Var non interviene. Perché col Genoa sì?.

La lista continua: a Venezia, la Roma cade 3 a 2 grazie al rigore assegnato da Aureliano ai lagunari per fallo di Cristante. Il tocco del calciatore romanista c’è ma un istante prima c’è un netto fallo di un attaccante del Venezia che spinge via Ibanez e che cancellerebbe così il rigore per i veneti. No per Aureliano. Successivamente in Bologna-Roma (1-0) un cartellino giallo inesistente, porta Abraham alla squalifica e a saltare il big match (perso) contro l’Inter. Arbitro Pairetto.

Tante situazioni dubbie, contro la Roma, tanti errori che hanno portato a continue esternazioni di Mou e alla rabbia, frustrazione di tutto l’ambiente giallorosso. Al netto degli errori la Roma avrebbe potuto avere almeno 9 punti in più classifica ed essere in piena lotta Champions League, invece naviga al settimo posto fuori da tutto. “Il silenzio non sempre è d’oro” dice Rossella Sensi, Mou protesta e adesso si aspetta un intervento anche della proprietà americana per potersi giocare un campionato ad armi pari.