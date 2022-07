Mou re d'Europa. Ecco il tatuaggio dello Special One

Mourinho non è mai banale. Lo Special One è protagonista assoluto nella Roma sia sul campo, sia nel calciomercato, sia per vicende extra-calcistiche. L'ultima trovata del portoghese è stato un tatuaggio unico nel suo genere.

Mou re d'Europa

La vittoria della Conference League da parte della Roma ha rappresentato un traguardo storico per il club giallorosso. Infatti la coppa di Tirana (ora esposta all'Olimpico) è il primo, e ad oggi unico, titolo europeo Uefa del club. Il successo in Conference però non ha solo un'importanza storica per la Roma, ma anche per Mourinho. Infatti con quel trionfo, targato Zaniolo, Mou è diventato l'unico allenatore al mondo ad aver vinto tutte e tre le competizioni europee per club Uefa: Champions League (Porto 2005, Inter 2010), Coppa Uefa/Europa League (Porto 2003, Manchester United 2017) e Conference League (Roma 2022).

Il tatuaggio

Mourinho per celebrare questo suo record ha deciso di farsi un tatuaggio. A svelare il tatuaggio è stato lo Special One con un post su Instagram. Ecco il messaggio del portoghese: "La gioia del popolo romanista mi ha spinto a farlo. Poi ho pensato a qualcosa di speciale, qualcosa che onorasse tutti i club dove ho vinto le competizioni europee. Allo stesso tempo, volevo un tatuaggio unico, uno che, finora, posso avere solo io... Alberto mi ha mostrato alcune proposte, ho solo modificato alcuni dettagli. Ecco il mio tatuaggio".