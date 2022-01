AS Roma, da Mourinho ai tifosi tutti contro Chiffi. Quante polemiche sui social

La prima partita del 2022 è stata incendiaria per la Roma. Da San Siro contro il Milan i giallorossi escono con zero punti, con Karsdorp e Mancini espulsi che salteranno la Juventus, e con tanto nervosismo. La direzione di gara di Chiffi e del Var Aureliano, non è piaciuta a Mourinho che si è sfogato nel post gara, proprio come faceva anni fa all'Inter, e la Roma tramite un post social e i tifosi appoggiano il tecnico portoghese.

La polemica

"Chiffi senza personalità, Aureliano si beva un thè o una birra" così ha parlato Mourinho nel post Milan-Roma in riferimento al direttore di gara e al Var. Per lo Special One l'operato dei due è stato pessimo a partire dal rigore assegnato al Milan per il fallo di mano di Abraham, anche se il tocco di mano dell'inglese c'è stato. Ma quello che ha fatto più arrabbiare Mou è stato l'ultimo rigore, poi sbagliato da Ibra, assegnato ai rossoneri. Leao lanciato in area va giù in un contatto con Mancini, Chiffi assegna la massima punizione ed espelle il difensore romanista. Tutta la Roma protesta. "Lo stesso contatto è simile a quelli chiesti da Ibanez e Zaniolo, qual è la differenza?" dice Mou, che aggiunge che lui non avrebbe assegnato nessuno dei tre.

Piangere sul latte versato non cambia nulla, ma di certo la Roma dovrà fare a meno di Mancini dopo aver già perso Karsdorp, anche lui espulso, in questo caso senza appello e polemiche, per la sfida di domenica 9 gennaio all'Olimpico contro la Juventus.

Il post social della Roma

Proprio sulla mancata uniformità di giudizio negli interventi spinge la Roma sui social. Infatti il club giallorosso su tutti i suoi canali (Facebook, Twitter, Instagram) posta l'immagine del risultato con la trattenuta di Tonali su Zaniolo. Per la Roma, visto che poi è stato assegnato un rigore simile al Milan, era da rigore anche questo contatto sul numero 22 nel primo tempo.

Le reazioni dei tifosi

Anche i tifosi giallorossi sui social sono infuriati con l'arbitraggio. "Furto a mano armata", "partita falsata dal Var", "qui rigore e qui no, è disarmante così".. Anche fra i tifosi che criticano l'atteggiamento della Roma "surclassata dal Milan con tante assenze", il dito viene puntato contro Chiffi: "gli arbitri sbagliano sembre a nostro sfavore".