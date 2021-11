Polemiche arbitrali, attacco al Palazzo: Mourinho è diventato ufficialmente romanista La sconfitta della Roma contro il Milan ha mostrato ancora una volta un Mourinho molto nervoso e completamente immerso nella causa giallorossa. Le polemiche arbitrali, gli attacchi del Palazzo, certificano la trasformazione dello Special One in romanista puro

Mourinho è ormai romanista. Lo Special One era arrivato osannato come il Messia, pronto a cambiare i giallorossi, per trasportarli nell’elite del calcio italiano ed europeo, ma in realtà è stata il contrario. La Roma ha cambiato Mourinho.

Mourinho è sempre stato dall’altra parte della barricata, ovvero ha sempre allenato, squadre pronte a lottare per il titolo (nazionale e internazionale) vedi Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, con la Roma è diverso. Con i capitolini spesso Mou è lo sfavorito. Il portoghese che a Milano sentiva il rumore dei nemici adesso vede i complotti del Palazzo pronto a squalificarlo, immaginario di tanti tifosi da bar, contro la sua Roma.

Qui l’alto nervosismo del portoghese. Evidente nell’espulsione rimediata contro il Napoli, e nel teatrino allestito in Roma-Milan a bordo campo, dove l’unico graziato da Maresca “ammonizione-lesta” è stato proprio il tecnico portoghese. Nel post partita, Mou non ha voluto nemmeno rilasciare dichiarazioni limitandosi ad un “Domenica voglio essere in panchina, non voglio avere nessun tipo di processo disciplinare, se parlo mi squalificano. Non c'è rispetto per il romanismo”. Mou spinge sull’identità, fa leva sul romanismo per tenere uniti i suoi e i tifosi. Episodi contorti contro i giallorossi ci sono stati, Maresca rischia lo stop di un mese, ma contro il Milan la Roma è stata piccola. Dominata in lungo e largo dai rossoneri, e poco pericolosa anche in superiorità numerica. La Roma ha soltanto il settimo attacco della Serie A, il suo miglior attaccante è Abraham con due gol. Dati che devono far riflettere.

Ecco cosa nasconde Mourinho, la mancata crescita della squadra, che pur quarta in classifica e in corsa (e ci mancherebbe altro) nel girone di Conference League, non esprime gioco. La squadra non gioca bene, subisce e si affida a perle dei singoli (Pellegrini in primis) e a strappi di forza (solitari) di Zaniolo. Contro il Sassuolo, partita spettacolare per occasioni create e subite, è stata una perla di El Shaarawy a regalare i tre punti a Mou, così come a Cagliari le parate di Rui Patricio e il capolavoro di Pellegrini hanno fatto esultare la Capitale giallorossa. Una può essere un caso, ma la Roma è recidiva.

Altro caso è quello dell’assoluta fermezza di Mourinho nell’aver “fatto fuori”, calcisticamente parlando, giocatori da lui non ritenuti all’altezza. Per la quarta partita consecutiva, da Juve-Roma del 17 ottobre passando per Roma-Napoli, Cagliari-Roma fino a Roma-Milan del 31 ottobre, Mou ha scelto sempre gli stessi undici di partenza, limitando al minimo e agli ultimi minuti i cambi. La disfatta contro il Bodo ha lasciato una ferita profonda ma di certo tirare avanti in campionato e coppa, fino a gennaio con gli stessi dodici giocatori è un azzardo. Villar, Borja Mayoral in tribuna, Shomurodov investimento importante nella sessione estiva, relegato in panchina e arruolato solo per gli scampoli finali è controproducente.

Mourinho si sta trasformando o meglio, la Roma sta trasformando Mou. Il tecnico sta facendo proprio quel senso di vittimismo che ha spesso accompagnato il romanismo. Usare la carta dell’identità, dell’appartenenza è un’arma a doppio taglio che il portoghese sta provando sulla stessa pelle. Ad oggi la Roma è quarta, obiettivo societario ad inizio stagione, ma ora è arrivato il momento di invertire la rotta e fare un passo avanti perché per diventare grandi va prima cambiata la mentalità e di certo aggrapparsi o addossare la colpa per un mancato successo agli episodi arbitrali (vedi Juve, vedi Milan) non è la strada giusta.