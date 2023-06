Rabbia Roma, Mou insulta l'arbitro Taylor: "Sei una fo..a disgrazia"

La Roma è stata sconfitta dal Siviglia ai calci di rigore nella finale di Europa League. Nella notte nefasta di Budapest, fra i protagonisti c’è stato l’arbitro Taylor che ha mandato su tutte le furie Mourinho e tutto il popolo romanista. Tante le decisioni del fischietto che non sono andate giù alla Roma e che hanno portato Mourinho ad insultare l’arbitro nel parcheggio nel post partita.

La rabbia di Mourinho

“Partita influenzata da un arbitro che sembrava spagnolo” sono state le parole a caldo di Mourinho. La rabbia del portoghese per la direzione di gara si è amplificata nei parcheggi della Puskas Arena dove lo Special One ripreso ha urlato, in inglese, a Taylor: “Che disgrazia, sei una f…a disagrazia”. A contenere l’allenatore interviene Rosetti, ex arbitro di Serie A e attuale presidente della commissione arbitrale Uefa, ma Mou lo evita e rincara la dose: “Tu eri d’accordo con loro” e riavvicinandosi al fischietto inglese aggiunge in riferimeto al rifore prima concesso e poi tolto al Siviglia: "Anche Rosetti ha detto che non era rigore e tu non sei stato capace”. Per questo exploit Mourinho rischia una squalifica.

Gli episodi

Tanti gli episodi incriminati. In primo luogo alla Roma non è piaciuta la gestione dei cartellini dell’arbitro Taylor che non ha avuto remora ad ammonire tutto il centrocampo giallorosso, mentre è stato più cauto nell’estrare il cartellino nei confronti degli andalusi. A far discutere, la mancata espulsione a Lamela (finale dei supplementari già ammonito e autore di un fallo su Zalewski con Taylor che ha ammonito invece Ocampos) e quella di Rakitic che non arriva al termine del momento più discusso il calcio di rigore non concesso. La Roma infatti si lamenta per un rigore non concesso per un fallo di mano di Fernando arrivato nel finale del secondo tempo. A supporto della tesi romanista il fatto che il braccio non fosse attaccato al corpo e il giocatore distante dal cross di Matic. Nessuna titubanza invece quando Taylor ha fischiato un rigore al Siviglia per un fallo di Ibanez su Ocampos, per poi toglierlo dopo revisione al Var. Infine lamentele romaniste per il rigore della vittoria del Siviglia realizzato da Montiel ripetuto dopo l’iniziale parata di Rui Patricio.

I social

Sui social tutti con Mourinho. I tifosi romanisti vedono in Taylor il male e il colpevole della coppa mancata. “Arbitro vergognoso”, “Imbarazzante”, “Ha deciso lui la finale”. Fra i più agitati nel post gara anche Damiano dei Maneskin "Il denaro vince sempre" scrive postando una foto dell'arbitro inglese. In molti chiedono pure, come già fatto da Mou, l’intervento della società di alzare la voce e farsi sentire ai piani alti della Uefa per un arbitraggio che non è stato all’altezza delle aspettative.