Mourinho riscrive la finale di Europa League: "A Budapest non abbiamo perso"

La Roma in Europa League riparte dalla Moldavia col sogno di giocare la terza finale europea consecutiva e vincere l’ex Coppa Uefa sfuggita lo scorso anno ai rigori contro il Siviglia. Della nefasta serata di Budapest è tornato a parlare Mourinho nella vigilia della partita contro lo Sheriff (qui le probabili formazioni e dove vedere la partita).

Le parole di Mourinho

Mourinho nega la sconfitta in finale col Siviglia. A diretta domanda su come riparte la Roma dopo la finale (persa, ndr) di Budapest, Mourinho ha così risposto: “Questa è una stagione diversa dalla scorsa. È una competizione diversa. Io continuerò a dire fino alla fine che la finale di Budapest non l'abbiamo persa. Ogni volta che me ne parleranno dirò che non l'abbiamo persa. Oggi però si riparte da zero. L'obiettivo intanto è qualificarsi per la prossima fase”.

Attacco a Taylor

Il non detto di Mou è riferito all’arbitraggio di Taylor. Il fischietto inglese infatti è nel mirino dello Special One (che dovrà scontare quattro giornate di squalifica per le sue esternazioni) e dei tifosi della Roma ed è individuato come il colpevole della sconfitta. Il rigore non assegnato ai giallorossi, le mancate espulsioni di Lamela e Rakitic sono fra i capi d’accusa rivolti a Taylor.

Le reazioni

Ovviamente la frase di Mou ha sollecitato i tifosi della Roma che lo applaudono come eroe e difensore dell’onore romanista, “A Budapest abbiamo vinto” scrive Clarissa. E ancora: "Vero, lo sanno tutti", “Se ti rubano qualcosa quella cosa resta tua anche se non ce l’hai più. Sempre con te mister”.

Allo stesso tempo allo Special One rispondono anche i tifosi non romanisti. Un laziale prende in giro il tecnico portoghese facendolo passare per matto, un altro invece “Mourinho butta benzina sul fuoco. Retropensiero da medioevo oppure nel calcio è tutto deciso a tavolino da un potere occulto?”.

"la finale di Budapest non l’abbiamo persa; ci penserò fino all’ultimo giorno della mia carriera e oltre. Nessuno potrà convincermi del contrario”, #Mourinho



A Budapest abbiamo vinto; ci penseremo fino all'ultimo istante della nostra vita. Nessuno potrà convincerci del contrario pic.twitter.com/6wimjlo7AZ — clarissa insolia (@avvclarinsolia) September 20, 2023