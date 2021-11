Mkhitaryan, Zaniolo, Felix. Ecco come Mou è tornato Special Mourinho torna protagonista con scelte forti e decisive. Le sue intuizioni portano la Roma alla vittoria a Marassi contro il Genoa di Shevchenko.

Tre mosse per dare lo scacco matto a Shevchenko. Così Mourinho si riprende la scena e spazza via le voci maligne sul suo conto e sulla Roma. Contro il Genoa infatti il tecnico portoghese è protagonista assoluto con delle scelte importanti, impopolari ma decisive, proprio quelle che la dirigenza e il popolo romanista si aspetta da lui.

La prima mossa di Mourinho è quella di schierare Mkhitaryan interno di centrocampo dal primo minuto. Una mossa che ha spiazzato Sheva, ma anche tutti gli addetti ai lavori. Tutti dopo la positività al Covid di Cristante, pensavano ad un inserimento di Darboe o Diawara, o all'arretramento di Pellegrini in mediana invece Mou sceglie il 77. L'intuizione di Mou è stata vincente. L'armeno ha giganteggiato a centrocampo come se avesse sempre giocato in quel ruolo. Da interno di centrocampo Mkhitaryan ha giocato pochissime volte nella sua carriera, ma a Genoa ha guidato con maestria il centrocampo romanista trovando più di una volta pure la via della conclusione. In una di queste occasioni ha pure realizzato il gol ma un tocco di mano di Abraham ha strozzato in gola l'esultanza dell'ex Manchester United. Festa soltanto rinviata quando dopo uno slalom gigante a regalato un pallone d'oro a Felix Afena-Gyan. Nella nuova posizione Mkhitaryan ha giocato mettendo in mostra tutta la sua esperienza, tecnica, qualità facendo da collante perfetto fra centrocampo e attacco. "Per me è stato il migliore in campo" ha dichiarato Mourinho nel post partita. Dopo un mese negativo, a Genova Mkhitaryan è risorto trovando la fiducia di Mou nel momento più nero e in un ruolo quasi inedito. E proprio questa nuova chiave tattica tornerà utile nella stagione giallorossa e anche nel futuro del calciatore a Roma proprio quando si iniziava a pensare ad un suo addio.

Le scelte forti fanno parte del curriculum di un grande allenatore. E Mourinho non ha paura. E allora ecco che per la seconda partita di campionato consecutiva, il portoghese tiene fuori Zaniolo. A Venezia il numero 22 giallorosso ha giocato pochi minuti nel finale, a Marassi è rimasto in panchina per tutta la partita. Una scelta non da tutti, ma che è stata indovinata. Zaniolo non sta attraversando un gran periodo di forma e nel 3-4-1-2 trovare una collocazione è quasi impossibile. Mourinho non ha avuto paura nel lasciare Zaniolo in panchina ma sarà suo compito quello di valorizzare il talento giallorosso nelle prossime partite. Per Mourinho, Zaniolo è un attaccante che necessità di campo per correre ed su questa linea che il tecnico insisterà per trovare un posto nella nuova Roma al classe '99.

Lo scacco matto a Sheva, Mou lo da pescando dal cilindro Afena-Gyan. Il classe 2003 è il Jolly dello Special One che ha regalato i tre punti siglando una doppietta. Una mossa azzardata ma vincente, che dimostra come un allenatore può incidere in maniera decisiva in una partita. Felix entra motivato, col piglio giusto, dando alla squadra quella verticalità di cui aveva bisogno e mettendo sul campo quella cattiveria agonistica che manca agli attaccanti titolari, Abraham e Shomurodov. Mourinho ora si gode il ghanese che alla gioia per i due gol, aggiunge anche quella del nuovo paio di scarpe che Mou gli ha promesso.

"Oggi è una di quelle giornate in cui un allenatore torna a casa e si sente molto bravo". Così ha parlato Mourinho a Dazn dopo la vittoria. Ed è vero, Mou ha stravinto la partita nella preparazione e nella lettura, con i cambi e le scelte. Ha dimostrato che è ancora decisivo e non "mollo" come visto a Venezia. La Roma ha puntato su Mourinho proprio per questa sua volontà e capacità di incidere. Quindi diamo a Mou quel che è di Mou come si suol dire. Bentornato Special One.