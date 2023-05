Dopo Serra anche Chiffi: Mou attacca tutti e rischia la squalifica

È un Mourinho furioso quello che parla nel post Monza-Roma, partita terminata sul risultato di uno a uno e che ha frenato la corsa per la Champions dei giallorossi. Lo Special One se la prende con l'arbitro Chiffi, punge il club capitolino e ma difende i suoi ragazzi.

Mou contro Chiffi

Ennesimo round fra arbitri e Mourinho. Questo volta il duello è fra Mou e Chiffi "il peggior arbitro mai incontrato". Così ha parlato l'allenatore del fischietto veneto. Il portoghese è un martello: " Chiffi è scarso: tecnicamente orribile, non è empatico, non crea rapporti con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco morto al minuto 96". Un fiume in piena l'allenatore della Roma che spera di non ritrovarsi più Chiffi e che addirittura per evitare ritorsioni confessa di essere sceso in campo con un microfono per registrare i dialoghi con l'arbitro, giustificandosi con "Mi sono protetto". Atteggiamento di Mou figlio della squalifica dopo lo scontro con Serra costato al tecnico la squalifica e il deferimento all'arbitro.

Mou a rischio squalifica

Le parole di Mou però non sono di quelle che passano sottotraccia anzi fanno tanto rumore. Il procuratore federale Chinè ha aperto un'indagine per deferire Mou dopo le sue parole verso Chiffi. Il tecnico rischia la squalifica e di non sedere in panchina nel big match di sabato all'Olimpico contro l'Inter sfida vera per la Champions League. A rischio deferimento anche la Roma per responsabilità oggettiva.

L'attacco alla società

Mou non le manda a dire solo a Chiffi nel concitato post Monza-Roma. Salvata la squadra ancora falcidiata da infortuni (a Monza si è fermato El Shaarawy) il portoghese punge la società. Il tecnico attacca la dirigenza giallorossa per spronarla a fare la voce grossa e pretendere rispetto nella scelta degli arbitri. Questo il pensiero di Mou: "La Roma non ha la forza che hanno anche altre squadre per dire non vogliamo certi arbitri. Anche se a volte mi sembra che non ne abbia nemmeno la voglia... La Roma deve crescere anche a questo livello". Un messaggio chiaro dello Special One: crescere in personalità in campo e non.