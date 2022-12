Il Portogallo vuole Mou: lo Special One lascia la Roma?

L'eliminazione subita per mano del Marocco brucia ancora al Portogallo. La federazione portoghese dopo aver detto addio al ct Santos ora punta allo Special One.

Mou tentazione Portogallo

Il Portogallo vuole Mourinho come nuovo ct della nazionale lusitana. Da tempo la federazione portoghese è sulle tracce dello Special One, idolo in patria e indicato come il deus ex machina per realizzare il sogno di alzare la coppa del mondo. Le avance delal federazione lusitana non dispiacciono a Mourinho, che sarebbe lusingato di allenare la propria nazionale che segue sempre anche con un importante fuso orario come dimostrato durante la tournée in Giappone, e i portoghesi stanno studiando le mosse per riportare a casa lo Special One, stuzzicato dall'idea di allenare la nazionale lusitana.

La mossa del Portogallo

Il Portogallo in passato ha provato ad ingaggiare Mourinho senza successo. La federazione per evitare problemi fra l'allenatore e la Roma, è intenzionata a proporre al tecnico un incarico part-time. Il Portogallo offrirebbe la propria panchina a Mou in concomitanza con il suo impegno da allenatore della Roma. Una doppia panchina per Mourinho.

La posizione di Mou e della Roma

La proposta di allenare la sua nazionale tenta tanto Mourinho. Da allenatore di club lo Special One ha vinto tutto, è l'unico allenatore ad aver vinto tutte le tre massime competizioni Uefa (Champions League, Europa League, Conference League), vincere qualcosa a livello di nazionale sarebbe il massimo. Fra Mou e la federazione portoghese ci sono solo contatti informali. La Roma è sicura di Mourinho visto che ha un contratto con i giallorossi fino al 2024, ed è certa che il tecnico onorerà il suo contratto. Il club si fa forza del primo rifiuto di Mou al Portogallo quando da allenatore ai tempi del Chelsea rifiutò il lavoro part-time offerto proprio dalla federazione lusitana. Inoltre, non di banale conto l'ingaggio che Mou percepisce in giallorosso è molto più elevato di quello offerto dal Portogallo.

Almeno per il momento, nell'immediato futuro Mourinho volerà in Portogallo solo per il ritiro della Roma fino al 22 dicembre, in Algarve meta scelta dai capitolini per preparare al meglio la ripresa del campionato. Ad allenare la nazionale ci penserà in un secondo momento.