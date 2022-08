Roma-Monza: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Dopo aver strappato un pareggio d'oro contro la Juventus, dopo un primo tempo di dominio bianconero, la Roma riprende la sua corsa in campionato all'Olimpico. I giallorossi di Mou infatti domani, martedì 30 agosto alle ore 20:45 ospiteranno il Monza. Un testacoda di classifica con i giallorossi primi con 7 punti (insieme ad altre 5 squadre fra cui la Lazio) mentre i lombardi sono ultimi con zero punti.

Roma-Monza, le ultime di formazione

Mourinho pensa a diversi cambi in vista del turno infrasettimanale. Lo Special One va verso la conferma del 3-4-2-1 visto nel primo tempo a Torino ma con qualche variazione. Innanzitutto scaldano i motori Celik e Zalewski entrati bene contro la Juve e che sono in pole rispetto a Karsdorp e Spinazzola che hanno bisogno di tirare il fiato. In mediana resterà fuori uno fra Cristante e Matic (l'ex Chelsea va verso la panchina) e arretrerà Pellegrin. Davanti sicuri del posto Abraham e Dybala con l'ultima maglia che se la giocano El Shaarawy e Belotti annunciato ieri. Mou ha spetto fatto esordire subito i nuovi acquisti ma il Gallo dovrebbe partire dalla panchina col Faraone indiziato a giocare da titolare. Davanti a Rui Patricio, inamovibile il terzetto Mancini-Smalling-Ibanez. Fuori per infortunio Zaniolo e Wijnaldum.

Stroppa è già a rischio esonero. Per la trasferta nella Capitale i lombardi in attaccano si affidano a Petagna e all'ex Caprari. Può recuperare Marlon in difesa mentre a centrocampo cerca spazio Pessina.

Roma-Monza, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Carboni; Birindelli, Pessina, Sensi, Valoti, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. All.: Stroppa

Roma-Monza, dove vedere la partita

La partita Roma-Monza sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida fra capitolini e lombardi scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra Mourinho e Stroppa sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.