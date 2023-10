"Piangi Piangi": il gesto di Mourinho a Palladino

Nel finale di Roma-Monza è successo di tutto. Oltre al gol della vittoria di El Shaarawy arrivato al novantesimo, l’arbitro Ayroldi ha espulso Mourinho nel recupero che la partita di San Siro contro l’Inter.

Cosa è successo?

Virali le immagini di Mourinho durante Roma-Monza. Lo Special One si è lasciato andare ad un’esultanza liberatoria al gol di Faraone facendo il segno a Palladino di stare in silenzio. Animi caldi che portano l’arbitro ad espellere Nuno Santos (preparatore dei portieri della Roma) e il team manager del Monza. In pieno recupero con gli ospiti che devono recuperare la panchina brianzola lamenta il fatto che i raccattapalle giallorossi facciano sparire i palloni. Qui esplode Mou che intima a Palladino e alla panchina del Monza di fare silenzio e accusaondolo di piangere. “Piangi piangi” così, con tanto di gesto, lo Special One si rivolge all’allenatore avversario. Questi gesti che non sono piaciuti alla terna arbitrale e che hanno portato il signor Ayroldi ad estrarre il cartellino rosso per Mourinho che salterà il ritorno a San Siro.

La versione di Mourinho

Nel post gara Mourinho ha parlato dell’episodio. Queste le parole del tecnico: “Non so perché l’arbitro mi ha espulso. Ho fatto due gesti alla panchina avversaria, ma non ho usato parole offensive. L’unica panchina che ha fatto lo show e pressione sull’arbitro è stata la loro. Non critico questo, ma il fatto che dopo una partita non devi usare parole brutte”.

La ruggine

Fra Roma e Monza ci sono ruggini già dalla scorsa stagione. Il tutto è nato dopo che Palladino ha parlato male del gioco della Roma. Parole che non sono piaciute a Mourinho che infatti rimarca dopo la partita di oggi: “L’anno scorso dopo la partita gente brava, ma ancora cruda e senza esperienza, ha avuto brutte parole nei miei confronti”. Un astio figlio della scorsa stagione che è esploso nel pomeriggio dell’Olimpico.