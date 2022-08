Roma-Monza 3-0: Joya all'Olimpico, Dybala fa volare i giallorossi. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte il Monza per 3 a 0 e vola in testa alla classifica di Serie A dopo le prime quattro giornate. All'Olimpico va in scena il Dybala-show con la Joya che mette a segno i suoi primi due gol in maglia giallorossa. La Roma domina la partita dopo che nei primi 15 minuti il Monza ha provato a dettare il gioco. La prima rete di Dybala spiana la strada alla formazione di Mou che spreca diverse palle gol ma che poi capitalizza sempre con Dybala e Ibanez. In difesa i giallorossi non rischiano nulla e mantegono la porta inviolata per la terza partita su quattro. Nonostante il largo successo arrivano le brutte notizie per Mou che perde per infortunio Kumbulla e El Shaarawy. Da segnalare l'esordio in giallorosso di Belotti.

Roma-Monza, la cronaca

La Roma passa in vantaggio al 18esimo col primo gol in giallorosso di Dybala. L’argentino controlla una sponda di testa di Abraham e si invola verso la porta avversaria e scarica un sinistro imparabile per Di Gregorio. Al 32esimo la Roma raddoppia sempre con Dybala. Abraham scappa via al difensore calcia in porta ma trova la parata di Di Gregorio e sulla respinta si avventa la Joya che col destro fa doppietta. Al 45esimo Pellegrini da ottima posizione spara alto fallendo il tris giallorosso. Ad inizio ripresa Dybala è ben servito da Pellegrini ma il suo tiro è centrale. Al 53esimo Caldirola toglie a Pellegrini la gioia del gol intercettando un tiro da distanza ravvicinata del capitano romanista. Al 56esimo azione strepitosa di Abraham che salta tutta la difesa lombarda ma non riesce a superare il portiere in uscita e il suo successivo tiro viene deviato in corner. Al 61esimo arriva il terzo gol della Roma: corner di Pellegrini e colpo di testa vincente di Ibanez. Al 70esimo si fa vedere il Monza, ma il colpo di testa di Mota è fuori misura. All'82esimo Monza vicino al gol con la traversa colpita da Machin con un sinistro di prima. All'84esimo Di Gregorio con un ottimo riflesso evita a Belotti il gol all'esordio. Il Gallo si coordina di prima col destro su un cross di Spinazzola ma è bravo il portiere a respingere. All'86esimo il portiere del Monza vola sulla sua destra e nega a Spinazzola il poker.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Kumbulla 6 (dal 28’ Smalling 6,5), Ibanez 7; Celik 6,5, Matic 6,5, Cristante 6, Zalewski 6,5 (dal 66’ Spinazzola 6); Pellegrini 7 (dall'80' Bove s.v.), Dybala 8 (dal 65’ El Shaarawy 6); Abraham 7 (dall'80' Belotti s.v.). All.: Mourinho 7

Monza (3-5-2): Di Gregorio 7; Marrone 4,5 (dal 46’ Molina 5), Marlon 5, Caldirola 5; Birindelli 5,5, Pessina 5 (dal 62’ Colpani 5,5), Sensi 5 (dall'85 Bondo s.v.), Machin 5,5, Carlos Augusto 5; Caprari 5 (dal 62’ Ciurria 5,5), Petagna 5 (dal 63’ Mota 6). All.: Stroppa 5

Marcatori: 18’, 32’ Dybala (R), 61’ Ibanez (R)

Ammoniti: Machin (M), Marlon (M), Ciurria (M)

Arbitro: Piccinini

I top giallorossi

Dybala 8: Si prende la scena segnando i suoi primi due gol con la maglia della Roma. Due reti di forza e tecnica. Esce fra gli applausi dell’Olimpico letteralmente ai suoi piedi.

Abraham 7: Bella partita dell'inglese che serve l'assist del primo gol a Dybala. Si costruisce alcune occasioni ma non trova la rete. In crescita rispetto alle prime uscite.

Ibanez 7: Continua il magic momento del difensore brasiliano. Dopo la brillante prova difensiva contro la Juve si conferma col Monza ed oggi segna pure il gol che mette definitivamente la parola fine al match.

Celik 6,5: Grande partita del turco. Mou scopre più di una semplice riserva di Karsdorp.