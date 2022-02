Roma spende, Milano gode: i deludenti numeri delle romane contro le milanesi

Le due giornate di Coppa Italia hanno visto trionfare Milano nei confronti di Roma. Infatti Roma e Lazio sono state eliminate dalla competizione per mano delle due milanesi, trasformando le due giornate di Milano in una campagna disastrosa. Risultati che stridono rispetto alle spese superiori delle due squadre della Capitale in confronto a quelle milanesi.

Mourinho e Sarri top...ingaggi

Mourinho e Sarri sono due degli allenatori più vincenti presenti in questo campionato di Serie A. I due fanno anche parte del terzetto (l’altro è Allegri) che hanno vinto almeno uno scudetto in Italia. Per queste ragioni insieme guadagnano 10 milioni di euro a stagione, mentre Inzaghi e Pioli insieme arrivano a 6.

Lo Special One con i suoi 7 milioni di euro a stagione è l’allenatore più pagato della Serie A (insieme ad Allegri), e ha perso il confronto con Inzaghi che sulla panchina dell’Inter ne guadagna “soltanto” 4. Una differenza importante che però è stata cancellata dai risultati sul campo, con i nerazzurri che in due confronti stagionali hanno annichilito i giallorossi. Inzaghi ha dato una sua impronta di gioco all’Inter, Mou ancora non riesce ad incidere sulla squadra giallorossa.

In Milan-Lazio si sfidavano Pioli con i suoi due milioni di euro a stagione contro Sarri che ne guadagna tre. Anche in questo caso, il campo ha ribaltato la situazione con i rossoneri che hanno cancellato dal prato di San Siro la Lazio. Pioli al Diavolo ha data un’identità, un’anima, la Lazio di Sarri viaggia sulle montagne russe da inizio stagione tantoché pure il tecnico toscano non riesce a trovare una soluzione. “Mi aspettavo una prestazione completamente diversa” ha dichiarato nel post gara.

Roma spende, Milano gode

Le spese di mercato sono inversamente proporzionali ai risultati raggiunti. La Capitale, calcistica, nelle due finestre di mercato ha speso quasi 150 milioni di euro (125,75 la Roma, 13,76 la Lazio), mentre le milanesi 113 (36 Inter, 77 Milan).

La Roma ha perso Dzeko, ora all’Inter e ha speso 40 milioni per Abraham molto più giovane ma che ancora non si è rivelato un campione come il bosniaco. La Lazio con le sue spese non ha seguito i dettami del suo tecnico che non ha fra le mani i giocatori ideali per il suo gioco. Le due milanesi con sacrifici importanti hanno reinvestito in maniera oculata e ora si stanno godendo i frutti del loro lavoro.

Numeri horror a San Siro

In questa stagione, aspettando Inter-Roma di campionato, sono stati ben cinque in confronti a San Siro fra le squadre milanesi e quelle capitoline. Il bilancio è nettamente a favore di Inter e Milan. Infatti Roma e Lazio non hanno raccolto nessun punto sul campo di San Siro collezionando cinque sconfitte. In questi incontri Roma e Lazio hanno messo a segno due reti (una a testa), subendone 13 (5 i giallorossi, 8 i biancocelesti). Per fortuna delle romane, le trasferte a Milano sono quasi finite.

Tutti questi numeri sono prova che non sempre chi più spende ottiene risultati migliori. Non conta il palmarès, la quantità degli acquisti ma la qualità degli investimenti e del lavoro. E proprio questo stanno pagando Roma e Lazio, rispettivamente settima e sesta in campionato, nei confronti di Inter e Milan prime due della classe con un gap ad oggi incolmabile.