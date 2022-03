Roma-Milan 1-1: Andressa risponde a Thomas. Commento, cronaca e pagelle della partita di Serie A femminile

La Roma pareggia per uno a uno al Tre Fontante contro il Milan. Le giallorosse fanno la partita creano tanto e sono pure sfortunate quando colpiscono ben due legni. La Roma costruisce ma il Milan ordinato regge l’urto giallorosso, togliendo un po' di respiro a Giugliano, cervello della squadra di Spugna oggi imprecisa. Ai punti meglio le capitoline che passano in svantaggio nel primo tempo e che raggiungono il pareggio soltanto grazie ad una gran giocata di Andressa. Pareggio che lascia l’amaro in bocca. Vero che la Roma tiene a distanza e difende il secondo posto dal Sassuolo e Milan (con un vantaggio rispettivamente di 3 e 5 punti) ma perde contatto dalla Juventus che scappa a +4. Domenica scontro cruciale in trasferta per le ragazze di Spugna contro il Sassuolo, sfida chiave in ottica Champions League.

Roma-Milan, la cronaca

Al 12esimo prima occasione è del Milan in mischia ma Ceasar para. Risponde subito la Roma con una bella discesa di Serturini che trova Paloma, ma il colpo di testa della spagnola esce largo. Al 21esimo Roma a centrimetri dal gol. Paloma salta Giuliani ma il suo tiro attraversa tutta la porta, e dall’altra parte arriva Glionna che coglie il palo a porta vuota. Al 32esimo il Milan passa in vantaggio. Sugli sviluppi di calcio d’angolo trova lo stacco vincente Thomas che porta in vantaggio le rossonere. Grande occasione nel finale di tempo per Serturini che in contropiede spreca la palla del pareggio non centrando la porta. Al 46esimo altro palo della Roma sempre con Glionna che stavolta trova il legno su punizione. Al 65esimo la Roma pareggia con uno splendido rasoterra da fuori area di Andressa che prima colpisce il palo e poi si insacca in rete. Il Milan prova a pungere in contropiede con Thomas ma il suo destro è ben neutralizzato da Ceasar. Al 76esimo l’estremo difensore giallorosso è bravissima in uscita bassa a bloccare Longo davanti a lei e evitando così il raddoppio milanista. All’88esimo ci prova Soffia dopo un bell’inserimento ma è brava Giuliani ad opporsi.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6,5; Soffia 6,5, Linari 6, Bartoli 6, Di Gugliemo 6; Giugliano 5,5, Greggi 6,5; Glionna 6,5, Andressa 7, Serturini 5,5 (dal 61’ Mijatovic 5); Paloma Lazaro 5,5 (dal 76’ Haug 5,5). All.: Spugna 6

Milan (3-4-3): Giuliani 6,5; Arnadottir 6, Codina 6, Fusetti 6,5; Cimini 5,5, Bergamaschi 6,5, Grimshaw 6, Adami 6; Guagni 6 (dal 63' Longo 5,5), Thomas 7, Stapelfeldt 5 (dal 79’ (Bouireille s.v.) All.: Ganz 6

Marcatrici: 65’ Andressa (R); 32’ Thomas (M)

Ammonite: Linari (R); Arnadottir (M)

Arbitro: Angelucci

Le top e flop giallorosse

Andressa 7: Migliore in campo delle giallorosse. Crea, inventa e trova un gran gol.

Ceasar 6,5: Pochi interventi ma determinanti. Formidabile nell’uscita bassa su Longo con cui ha salvato la Roma.

Gliona 6,5: Sfortunata. Ara la fascia e quando attacca è un pericolo costante. Solo i pali le negano il gol.

Mijatovic 5: Il suo ingresso in campo al posto di una spenta Serturini non migliora la squadra anzi. Dalle sue parti il nulla.