Roma-Milan: i precedenti e gli ex della partita dell'Olimpico

Domenica 31 ottobre alle 20:45 all’Olimpico, la Roma affronterà il Milan capoclassifica con 28 punti. I giallorossi arrivano alla sfida dopo la vittoria per due a uno, in rimonta contro il Cagliari nel turno infrasettimanale grazie al grandissimo gol di Pellegrini su punizione. Con questo successo la squadra giallorossa ha difeso il quarto posto ed è salita a quota 19 punti. In occasione della sfida contro i rossoneri, sulla panchina romanista tornerà José Mourinho, dopo la squalifica rimediata in Roma-Napoli.

Roma-Milan, i precedenti

Quella di domenica sarà la partita numero 87 a Roma in Serie A, fra giallorossi e rossoneri. Il bilancio è sfavorevole alla squadra di casa. La Roma infatti ha vinto 26 volte contro le 28 affermazioni del Milan. Trentadue invece i pareggi. Di contro sono 94 le reti segnate dai giallorossi, 93 quelle rossonere.

Roma-Milan, gli ultimi incontri

L’ultima sfida all’Olimpico fra Roma e Milan risale alla scorsa stagione. L’anno scorso, la squadra di Pioli si impose su quella di Fonseca per due a uno. La Roma, dopo essere passata in svantaggio per un rigore di Kessié riuscì a pareggiare momentaneamente i conti con Jordan Veretout. Nella ripresa però un gol di Rebic consegnò la vittoria agli ospiti.

L’ultima vittoria della Roma è datata 27/10/2019 (stagione 2019/2020). In quell’occasione i giallorossi, con Fonseca in panchina, si imposero per due a uno grazie alle reti di Dzeko e Zaniolo. Di Theo Hernandez il gol degli ospiti.

Il pareggio, risultato più frequente fra le due squadre all’Olimpico, manca dall’annata 2018/2019. In quella circostanza la partita terminò col risultato di uno a uno. I giallorossi di Di Francesco agguantarono il pareggio grazie alla rete di Nicolò Zaniolo, dopo il vantaggio rossonero targato Piatek.

Roma-Milan, quanti ex

Fra le fila rossonere sono tanti gli ex romanisti, a partire dal capitano, Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan, ha debuttato in Serie A proprio con la Roma nella stagione 2012/2013 dopo l’esperienza in Primavera. Dopo due stagioni nella Capitale e 14 presenze (e un campionato in prestito alla Sampdoria) fu ceduto ai rossoneri per 25 milioni di euro. Gli altri ex dell’incontro si trovano sempre nel reparto difensivo. Anche Kjaer vanta presenze in giallorosso. Il difensore danese ha giocato nella Roma una sola stagione, 2011/2012 collezionando 24 presenze. Arrivato in prestito dal Wolsfburg, l’ex direttore sportivo giallorosso Sabatini decise di non riscattarne il cartellino. Fra gli ex, troviamo anche Alessandro Florenzi che ha pure indossato la fascia da capitano alla Roma ma che non sarà presente all'Olimpico causa infortunio. Florenzi in realtà è ancora di proprietà della Roma, infatti si è trasferito a Milano in prestito con diritto di riscatto. Florenzi ha vestito la maglia giallorossa per 8 stagioni collezionando 280 presenze e 28 gol. Ultimo in ordine di tempo è Antonio Mirante accasatosi in rossonero da svincolato dopo aver terminato la scorsa stagione alla Roma. Mirante ha difeso la porta romanista 35 volte in tre stagioni.

Nella Roma, gli ex rossoneri sono due: Cristante ed El Shaarawy. Il centrocampista ha debuttato in Serie A proprio col Milan con cui ha collezionato 5 presenze e il suo primo gol in Serie A. Era la stagione 2013/2014. Il Faraone ha giocato al Milan dalla stagione 2011/2012 alla 2014/2015. In quel periodo El Shaarawy ha totalizzato 102 presenze e 27 gol.