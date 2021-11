Rabbia Roma, Mancini e Mourinho in coro contro i torti arbitrali: "Ci sentiamo presi in giro"

La Roma è furiosa. La squadra giallorossa non ha gradito l'arbitraggio di Maresca durante Roma-Milan terminata 1-2 per i rossoneri e nel post partita sia Mourinho che Gianluca Mancini hanno fatto emergere tutta la loro rabbia parlando di prese in giro e mancanza di rispetto per i tifosi della Roma. Oltre alla gestione dei falli e dei cartellini, bene undici estratti dal fischietto campano, ai giallorossi non sono andate giù le decisioni riguardanti il calcio di rigore concesso al Milan (decisivo) e il mancato intervento nel contrasto Kjaer-Pellegrini in area di rigore rossonera.

Mourinho: "Non c'è rispetto per il romanismo"

Parla, o meglio evita di farlo, José Mourinho. Il portoghese che durante i novanta minuti si è agitato come un toro scatenato davanti la panchina (senza essere ammonito) arriva scuro in volto nel post partita. "Non voglio dire niente altrimenti domenica non andrò in panchina. Mi dà rabbia il fatto che non ci sia rispetto per i nostri tifosi, non abbiamo giocato bene ma abbiamo lasciato tutto. Mi dà rabbia perché non c’è rispetto, ma basta non dico altro”. Mourinho continua su questa linea anche quando dice: "Domenica voglio essere in panchina, non voglio avere nessun tipo di processo disciplinare. Mi limito a fare i complimenti al Milan che ha vinto. Fa male al cuore vedere che non c'è rispetto per il romanismo, non c'è rispetto. Il rispetto che abbiamo noi professionisti della Roma e il rispetto che tutti dovevano avere e non è così. Una partita senza rispetto per i romanisti. Mi fa male, non dico nulla di più. Ho fatto uno sforzo e sono riuscito a portare tutti i miei giocatori allo spogliatoio senza aspettare l'arbitro sulla porta. Siamo riusciti a controllare le emozioni, ora voglio stare in panchina domenica".

L'ira di Mancini

Ancora più iracondo è Gianluca Mancini. "il rigore di Ibanez non c’è assolutamente, Ibanez non tocca Ibrahimovic che non calcia nemmeno, Maresca viene richiamato ma non cambia idea. Se il VAR ti richiama, perché puoi sbagliare, puoi corretterci. Al VAR ci sono 5 arbitri, non so quanti, se ti richiamano vuol dire che hai sbagliato qualcosa. Sul contrasto in area di rigore rossonera Mancini dice: C’è un rigore grosso come una casa, nettissimo su Pellegrini con Kjaer che gli prende il polpaccio. Vengano a

Il difensore della Roma è un fiume in piena e parla di "presa in giro", "In Premier League si mettono a ridere se ti danno questi rigori. Sono arrabbiato e non voglio mancare di rispetto a nessuno, tutti possono sbagliare però così è una presa in giro soprattutto vedendo il rigore di Pellegrini".