Supercoppa Femminile, Roma-Milan 1-2: Ciccotti non basta, in finale ci vanno le rossonere

La Roma femminile perde per 2 a 1 contro il Milan e abbandona la Supercoppa Femminile. La squadra di Spugna dopo un buon inizio, con tanta aggressività subiscono il Milan che con intensità schiaccia le giallorosse. Due errori difensivi della Roma mettono le attaccanti rossonere a tu per tu col Ceasar che non può nulla. Spugna prova a sistemare in corsa la squadra, cambiando il centrocampo inizialmente di sola costruzione con l'inserimento di Ciccotti. La centrocampista recupera palloni e trova pure il gol che accorcia le distanze. Un neo gli scontri diretti per la Roma, con mister Spugna che dovrà trovare un nuovo equilibrio in mezzo al campo. Proprio l'equilibrio oggi è mancato alla Roma, con troppe giocatrici di qualità in mezzo al campo ma poco portate al recupero. Il Milan con merito è la prima squadra finalista della Supercoppa.

Roma-Milan, la cronaca

Il Milan passa in vantaggio al 32esimo con Thomas. La calciatrice rossonera deposita in rete un assist di Bergamaschi dopo una bella azione del Milan che taglia fuori la difesa giallorossa. Il raddoppio rossonero porta la firma di Bergamaschi. Il capitano del Milan lasciata sola dalla difesa romanista al centro dell’area batte Ceasar da pochi metri trasformando in gol un ottimo traversone dalla sinistra. Male la Roma nei primi 45 minuti. Le giallorosse accorciano le distanze al 73esimo con Ciccotti. La centrocampista della Roma sfrutta al massimo una sponda di Paloma Lazaro e batte Giuliani in uscita. Nel finale Glionna fallisce una ghiotta occasione e il Milan sfiora il terzo gol che però non arriva.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6; Di Guglielmo 5,5, Swaby 6, Pettenuzzo 5, Bartoli 5 (dal 62’ Paloma 6,5); Andressa, Giugliano 5,5, Haavi 5,5; Glionna 5,5, Pirone 5, Serturini 5,5 (dal 46’ Ciccotti 7, dall’81’ Thaisa s.v.). All.: Spugna 5,5 .

Milan (3-4-3): Giuliani 6,5; Codina 6 Panedas 6, Agard 6, Fusetti 6; Bergamaschi 7,5 (dal 67’ Andersen 6), Adami 6, Grimshaw 6,5, Tucceri Cimini 6; Thomas 7, Piemonte 5,5 (dal 76’ Longo 5,5), Guagni 6. All.: Ganz 7.

Marcatrici: 73’ Ciccotti (R); 32’ Thomas (M), 36’ Bergamaschi (M)

Ammonite: Pettenuzzo (R); Longo (M)

Top e flop giallorosse

Ciccotti 7: Entra dalla panchina per dare equilibrio al centrocampo giallorosso e trova pure il gol che accorcia le distanze. Esce per infortunio rimediato in occasione del gol.

Paloma Lazaro 6,5: Entra bene in partita. Serve l'assist del gol di Ciccotti e si rende pericolosa nel finale.

Glionna 5,5: Durante tutta la partita è l'unica che prova a costruire qualcosa. Suo il primo squillo della partita. Pesa come un macigno, il mancato impatto col pallone nel finale col risultato di 1-2. Poteva essere il gol del pareggio.

Pirone 5: Pochi palloni giocabili, e quelli che arrivano vengono gestiti manle dall'attaccante.