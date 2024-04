Roma-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming

Giovedì 18 aprile alle ore 21:00 la Roma scenderà in campo all’Olimpico contro il Milan per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi scendono in campo dopo la sospensione della partita contro l’Udinese e dopo la vittoria dell’andata a San Siro firmata da Mancini. Per approdare alle semifinali alla squadra di De Rossi basterà il pareggio.

Roma-Milan, le ultime di formazione

N'Dicka dopo il malore di Udine non sarà sella partita. DDR in difesa si affida a Smalling e Mancini centrali, mentre terzini saranno Celik e Spinazzola. In mezzo al campo assente per squalifica Cristante. Al suo posto pronto Bove in vantaggio su Aouar. Confermati Paredes e Pellegrini. In attacco i titolarissimi con Dybala ed El Shaarawy a supporto di Lukaku. In panchina Abraham e Azmoun di nuovo disponibile dopo l’infortunio. In porta gioca Svilar.

Pioli cerca la rimonta affidandosi a Giroud al centro dell’attacco con Leao e Pulisic ai suoi lati. In difesa torna Tomori dopo la squalifica. Al suo fianco Gabbia, Kjaer out per infortunio. Fra i pali c’è Maignan.

Roma-Milan, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Smalling, Mancini, Spinazzola; Paredes, Bove, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli

Roma-Milan, dove vedere la partita

La partita di ritorno di Europa League fra Roma e Milan sarà trasmessa sia da Dazn, che su Sky che dalla Rai. Gli utenti Dazn potranno seguire la sfida fra De Rossi e Pioli collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky seguiranno il match Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su SkyGo e Now.

Infine la Rai trasmetterà la partita dell’Olimpico in chiaro sia su Ra1 e che su RaiPlay.