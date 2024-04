Europa League, Roma-Milan: le formazioni ufficiali 

Alle ore 21:00 il fischio d’inizio di Roma-Milan partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. All’Olimpico si riparte dal risultato di 1-0 per i giallorossi figlio della vittoria a San Siro targata Mancini.

Nel riscaldamento Gianluca Mancini è sceso in campo con una maglia speciale dedicata a Mattia Giani, giocaotre Castelfiorentino United scomparso lunedì scorso per un malore: "Mattia per sempre con noi".

Edoardo Bove ha parlato così nel pre partita ai microfoni di Sky: "Giocare partite di questo livello fa sempre piacere. Soprattutto in Europa c’è un clima molto entusiasmante. Daremo tutto in campo per dare una gioia a noi e ai tifosi che sono venuti qui a sostenerci. Io cerco di farmi trovare pronto, oggi ne avrò l’occasione e darò il massimo, come faccio sempre”.

Nessuna novità per Daniele De Rossi, fresco di rinnovo. In mezzo al campo non ci sarà Cristante per squalifica, al suo posto c’è Edoardo Bove. Dybala e Lukaku in attacco, Smalling con Mancini in difesa. Ecco l’11 titolare della Roma:

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes, Bove, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Pioli recupera Tomori in difesa e Maignan in porta. Attacco affidato a Giroud sostenuto da Pulisic e Leao.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandenz; Bennacer, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.