Roma-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Venerdì 1° settembre alle ore 20:45 la Roma ospiterà all'Olimpico (sold out ma con proteste dei tifosi per il caro biglietti) il Milan per la terza giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta di Verona e dal pareggio al debutto con la Salernitana, rossoneri primi in classifica a punteggio pieno.

Roma-Milan, le ultime di formazione

La Roma ritrova Mourinho in panchina dopo le due giornate saltate per squalifica ma perde Dybala. L’argentino si è infortunato a Verona e salterà la partita dell’Olimpico per tornare contro l’Empoli dopo la sosta. Chi proverà ad esserci in panchina è Romelu Lukaku. Big Rom il nuovo attaccante giallorosso è ancora alla ricerca della condizione fisica ideale, così come Azmoun, ma farà di tutto per esserci. Con queste defezioni l’attacco sarà affidato a Belotti supportato da Pellegrini, dalla panchina El Shaarawy. A Centrocampo sicuri del posto Cristante e Aouar, ballottaggio aperto fra Paredes e Bove, out per infortunio anche Renato Sanches. Sulle corsie esterne candidati per partire dal 1’ Spinazzola a sinistra e Kristensen a destra. La difesa non si tocca: Mancini, Smalling e Llorente. In porta sempre Rui Patricio nonostante la papera del Bentegodi, le critiche dei tifosi.e le voci di mercato.

Il Milan dell’ex Lazio Pioli riparte dalle sue certezze. Tridente offensivo composto da Giroud, Pulisic (2 gol in 2 partite) e dal nuovo 10 rossonero: Rafael Leao. In panchina l’ex capitano della Roma, Alessandro Florenzi.

Roma-Milan, le probabili formazioni

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Paredes, Cristante, Aouar, Spinazzola; Pellegrini; Belotti. All.: Mourinho

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli

Roma-Milan, dove vedere il match

La partita fra Roma e Milan sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per vedere la partita fra giallorossi e rossoneri è valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.