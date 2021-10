Roma-Milan: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 31 ottobre alle 20:45 l'Olimpico sarà il palcoscenico del big match dell'undicesima giornata di Serie A, Roma-Milan. Per il grande appuntamento, Mourinho sta pensando a schierare per la terza volta in una settimana (Napoli domenica 24 e Cagliari 27 ottobre) gli stessi undici titolari.

Roma-Milan, le ultime

Per la sfida al Milan, Mourinho proporrà la stessa formazione vista con Napoli e Cagliari, anche se un picollo dubbio aleggia nella testa del tecnico portoghese ed è legato al nome di El Shaarawy. Il Faraone, grande ex della partita, potrebbe essere l'unica novità di formazione della Roma ma l'esterno giallorosso è in svantaggio nel ballottaggio con Mkhitaryan apparso un pò appannato nelle ultime due uscite. Sulla trequarti ci sarà Pellegrini eroe dell'infrasettimanale, e Zaniolo alla ricerca del primo gol in questo campionato. In attacco ci sarà Abraham. In difesa pronti Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina. Confermato l'uruguaiano nonostante la brutta partita nell'ultimo turno. In porta il solito Rui Patricio. Diga di centrocampo composta da Cristante e Veretout.

In casa Milan sarà staffetta in attacco, con Ibrahimovic dal primo minuto e Giroud pronto a subentrare. Pioli per la sfida dell'Olimpico recupera Brahim Diaz e Theo Hernandez che saranno titolari. Dubbio in mezzo al campo con Kessie che si gioca una maglia con Tonali e Bennacer. In porta ancora Tatarusanu.

Roma-Milan, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers; Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Roma-Milan, dove vedere la partita

Roma-Milan sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno godersi il big match dell'Olimpico tramite app su dispositivi mobili (pc, smartphone, tablet) oppure su smart tv. In alternativa, utilizzando sempre l'app, si potrà collegare il televisore a console (Xbox o Playstation), Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box.