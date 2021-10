Roma-Milan: arbitra Maresca

Fabio Maresca arbitrerà Roma-Milan, big match dell'undicesima giornata di Serie A in programma domenica 31 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico.

Roma-Milan, la squadra arbitrale

Il fischietto partenopeo per Roma-Milan, sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Lo Cicero. Ayroldi sarà il IV uomo mentre Mazzoleni e De Meo saranno rispettivamente Var e Avar della sfida dell'Olimpico.

Roma, i precedenti con Maresca

La Roma ha un bilancio positivo con l'arbitro Maresca. Infatti in 10 incontri di Serie A arbitrati dal fischietto campano la Roma ha raccolto quattro vittorie, cinque pareggi ed una sola sconfitta. La partita persa dalla Roma con Maresca risale proprio a questa stagione, nel 3 a 2 esterno subito in casa dell'Hellas Verona. Per Fabio Maresca si tratta del secondo Roma-Milan della sua carriera. Infatti l'arbitro napoletano ha già arbitrato una sfida fra le due squadre all'Olimpico nella stagione 2018/2019. In quell'occasione la partita terminò uno a uno con i gol di Piatek per i rossoneri e Zaniolo per i giallorossi.