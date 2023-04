Roma-Milan 1-1: Folle recupero all'Olimpico, termina con un pari la sfida Champions. Cronaca, commento e pagelle della partita

Termina con un pareggio per 1-1 la sfida fra Roma e Milan all'Olimpico. Il bello del match arriva negli istanti finali di gara con il vantaggio giallorosso firmato Abraham e il pareggio milanista tre minuti più tardi col pareggio di Saelemaekers. Nei novanta minuti le due squadre si annullano, con la Roma che con diverse defezioni (perde in partita Kumbulla e Belotti) tiene a bada il Diavolo e che poi sogna i 3 punti con la zampata di Abraham. Un pareggio che sa di beffa per la Roma e Mou e che lascia invariata la classifica con giallorossi e rossoneri appaiati al quarto posto.

Roma-Milan, la cronaca

Primo tentativo della Roma con un tiro di Pellegrini dal limite che esce però alto. Ancora il capitano romanista pericoloso che su una buona giocata di Spinazzola calcia a botta sicura da ottima posizione ma trova il muro involontario di Abraham. Il Milan risponde nel finale di tempo con Calabria ma il destro del capitano rossonero finisce largo. Al 60esimo gran palla di Leao per Saelemaekers che calcia al volo non trovando la porta per poco. Al 91esimo buon contropiede giallorosso con Celik che mette una bella palla per Camara che di prima col sinistro non trova lo specchio della porta per centimetri. Al 94esimo la roma sblocca la partita con Abraham che col destro batte Maignan su grande azione di Celik. Al 97esimo il pareggio rossonero con Saelamaekers che sbuca alle spalle di Spinazzola e deposita in rete un cross di Leao.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Kumbulla s.v. (dal 15’ Bove 6,5 (dall'89' Camara s.v.)), Ibanez 5,5; Celik 7, Cristante 6, Matic 6, Spinazzola 5,5; Pellegrini 6,5; Abraham 7, Belotti 6,5 (dal 46’ El Shaarawy 5,5). All.: Mourinho 6

Milan (4-3-3): Maignan 6; Calabria 6, Kjaer 6 (dal 73’ Kalulu 6), Tomori 6 (dal 46’ Thiaw 6,5), Hernandez 5,5; Tonali 6, Krunic 6, Bennacer 5,5 (dal 73’ De Ketelaere 6); Leao 6,5, Giroud 5,5 (dall'88' Origi s.v.), Diaz 5,5 (dal 56’ Saelemaekers 7). All.: Pioli 6

Marcatori: 94' Abraham (R), 97' Saelemaekers (M)

Ammoniti: Matic (R), Ibanez (R), Cristante (R); Tomori (M), Krunic (M)

Espulsi:

Arbitro: Orsato

I top e flop giallorossi

Abraham 7: Partita incolore fino al 94esimo poi il gol decisivo da attaccante vero.

Bove 6,5: Entra per l'infortunato Kumbulla e gioca un gran partita di sacrificio. Quantità e corsa a servizio della squadra.

Celik 7: Tiene a bada Leao e Theo, e poi regala l'assist ad Abraham Super partita.

Ibanez 5,5: Altra partita di incertezze del brasiliano che sbaglia spesso i tempi dell'intervento e rischia il cartellino rosso.