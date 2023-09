Roma-Milan 1-2: nel Lukaku-Day Leao affonda i giallorossi

La Roma perde per due a uno all'Olimpico contro il Milan. Nella notte di Lukaku, a farla da padrone è il Diavolo rossonero che domina la Roma che gioca quasi 30 minut, nella ripresa, in superiorità numerica. Pronti e via il Milan va in vantaggio per un calcio di rigore assegnato dopo revisione il Var. La Roma non reagisce, perde Aouar per infortunio e subisce i rossoneri che volano grazie a Leao che ad inizio ripresa chiude la partita con una rovesciata sulla statua di Celik, scomodato per l'occasione e con sorpresa con esito negativo da Mourinho. L'ingresso di Lukaku (presentato prima della partita) non porta effetti. Inutile il gol di Spinazzola nel recupero. Un brutto passo indietro della Roma dopo le buone prove, non risultati offerti nelle prime due giornate. I giallorossi restano fermi a quota 1 punto.

Roma-Milan, la cronaca

Al 7’ calcio di rigore per il Milan dopo revisione al Var per contatto fra Rui Patricio e Loftus-Cheek, da dischetto Giroud non sbaglia. Al 22esimo colpo di reni di Rui Patricio che nega il raddoppio a Pulisic. Primo tiro Roma nel recupero con un destro di El Shaarawy che termina largo. Al 48esimo raddoppio del Milan con una rovesciata di Leao che beffa Celik. Al 61esimo il Milan resta in 10 per l’espulsione di Tomori per doppio giallo. Al 69esimo il primo tiro in porta della Roma che porta la firma di El Shaarawy, centrala para Maignan. Lukaku appena entrato col destro sfiora il gol col pallone che esce alto di poco. Al 93esimo Spinazzola accorcia le distanze con un destro deviato dal limite. Al 94esimo sinistro di Zalewski termina a lato di poco.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Rui Patricio 5,5; Mancini 5 (dal 79' Pagano s.v.), Smalling 5,5, Llorente 5,5; Celik 4 (dal 70’ Spinazzola 6), Aouar 6 (dal 31’ Pellegrini 5), Paredes 6 (dal 70’ Bove 5,5), Cristante 5, Zalewski 5; El Shaarawy 5 (dal 70’ Lukaku 6), Belotti 6. All.: Mourinho 4

Milan (4-3-3): Maignan 6; Calabria 6,5, Thiaw 6,5, Tomori 5, Hernandez 7; Krunic 6,5, Loftus-Cheek 6,5 (dal 65’ Kalulu 6), Reujnders 6; Pulisic 6 (dal 76' Chukwueze s.v.), Giroud 7 (dal 70’ Pobega 6), Leao 7,5 (dal 76' Okafors.v.). All.: Pioli 7

Marcatori: 93' Spinazzola (R); 9’ Giroud (M), 48’ Rafael Leao (M)

Ammoniti: Paredes (R), Lukaku (R); Loftus-Cheek (M), Okafor (M)

Espulsi: Tomori (M)

Arbitro: Rapuano

I top e flop giallorossi

Belotti 6: Ha l'unico merito di far espellere Tomori. Nel primo tempo lotta, nel secondo tempo si eclissa.

Pellegrini 5: Entra al posto dell'infortunato Aouar ma si vede solo per i tantissimi errori.

Rui Patricio 5,5: Ancora protagonista in negativo. L'arbitro assegna il rigore al Milan per un suo contatto con Loftus-Cheek.

Celik 4: Prestazione horror del turco. Non prende mai Hernandez e Leao. Turco colpevole del secondo gol rossonero.