Guerra in Ucraina, Malinovskyi ringrazia la Roma. Ecco perché

La Roma è sempre in prima linea per gli aiuti in ambito sociale. Il club giallorosso non si è tirato indietro nemmeno per la guerra in Ucraina con diverse iniziative. Per questa ragione tramite canali social, il trequartista dell'Atalanta Malinovskyi ha ringraziato il club capitolino.

L'iniziativa della Roma

Come ultima idea, la Roma ha avuto quella di mettere all’asta le magliette indossate nella partita contro l'Atalanta con la patch speciale recante il logo di UNHCR (Agenzia Onu Per i Rifugiati) e un cuore con la bandiera dell’Ucraina. Il ricavato sarà totalmente devoluto in beneficienza alle vittime della guerra fra Ucraina e Russia.

Malinovskyi ringrazia

Immediato il ringraziamento di Ruslan Malinovskyi. Il trequartista ucraino dell'Atalanta che si sta spendendo molto per la sua gente, tramite il suo profilo privato Twitter ha voluto ringraziare la Roma per l'iniziativa. "Grazie Roma" il messaggio di Malinovskyi.