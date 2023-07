"Un'opera d'arte": la Roma presenta la maglia da trasferta 2023/2024

La maglia home della Roma 2023/2024 targata Adidas sta spopolando fra i tifosi giallorossi in attesa della divisa di trasferta che è stata svelata proprio oggi dal club giallorosso.

La maglia away

"Un'opera d'arte". Così la Roma ha presentato la sua maglia da trasferta per la prossima stagione. La divisa è totalmente bianca dalla maglia ai calzettoni, è ispirata ai monumenti e ai motivi del marmo travertino che contraddistinguono la Capitale. Nella maglia è presente una texture che riflette alcuni elementi dell’architettura romana attraverso stilemi corinzi (foglie d’acanto e motivi floreali), mentre i fianchi che terminano a coda di rondine è presente un bordino di colore antracite con le classiche tre strisce Adidas.

Sul petto presente il logo dell’Adidas e della Roma, assente invece lo storico lupetto di Gratton.

La maglia home

Grande successo per la maglia casalinga della Roma 2023/2024. La divisa con i colori tradizionali del club presenta nel retrocollo l’espressione “Daje Roma Daje” e sul petto il lupetto di Gratton.

L'accordo con Adidas

La Roma in questa stagione ha cambiato sponsor tecnico tornando ad Adidas a trent’anni dall’ultima volta. Il club giallorosso è inserito nella categoria Premium e non Elite insieme ad Ajax, Riverl Plate, Flamengo e Celtic. In base ai risultati di vendita il noto marchio potrebbe far salire di categoria la Roma. Queste le principali differenze fra le categorie Elite e Premium: