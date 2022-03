"Derby Kit": La Roma lancia una maglia speciale per il derby contro la Lazio. Ecco le foto

La Roma cambia look per il Derby della Capitale. Infatti per la stracittadina contro la Lazio, in programma domenica 20 marzo, il club giallorosso in collaborazione con New Balance ha preparato una maglia speciale che sarà indossata da Pellegrini e compagni nel Derby.

Il Derby Kit

"Una maglia speciale per una partita che non sarà mai come le altre" così la Roma ha annunciato la maglia speciale per il Derby. La divisa con cui la squadra di Mourinho giocherà contro la Lazio vede il ritorno dell'iconico stemma con la lupa capitolina e il monogramma ASR, apparso per la prima volta sulle maglie del club tra il 1997 e il 2013, periodo durante il quale la società ha vinto il terzo Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppa Italiana. Insieme ai colori classici del club, la maglia avrà un colletto con scollo a V e bordini delle maniche in giallo, mentre sull'etichetta esterna è presente la scritta La Lupa in riferimento al simbolo del Club.

La maglia è acquistabile sul sito ufficiale della Roma e negli AS Roma store.