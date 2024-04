La Roma presenta la maglia speciale per il Derby: ecco "ASR Origins"

La Roma, reduce dal pareggio con polemiche di Lecce, pensa al derby e svela il regalo per i propri i tifosi. Infatti dopo settimane di indizi social, il club giallorosso ha mostrato alla tifoseria il kit speciale che sarà utilizzato da Pellegrini e compagni in occasione della stracittadina.

La maglia speciale

"ASR Origins 2023/2024". Così la Roma e Adidas hanno resa pubblica la maglia realizzata per il Derby del 6 aprile. Si tratta di una maglietta che vuole rendere omaggio alla storia del club giallorosso. Testimonial della maglia celebrativa l’ex attaccante romanista Marco Delvecchio più volte protagonista nelle sfide contro la Lazio. “Indossare questa maglia è sempre un onore per me”, ha commentato l'ex calciatore campione d'Italia con i giallorossi - “Mi sono davvero divertito a fare questo viaggio indietro nel tempo, ripensando a quei meravigliosi anni trascorsi in giallorosso”.

I dettagli

La maglia speciale per il Derby è di base rossa con una trama nera. Sulla parte sinistra lo Stemma della Tradizione” rimodernato e utilizzato dal club per 35 anni dal 1927, nella destra il logo di Adidas. Dal colletto partono tre strisce arancioni riprese poi nelle maniche. La divisa è completata da pantaloncini bianchi e calzettoni neri. Un tributo alla AS Roma degli anni ’90-2000.