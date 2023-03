La Roma lancia una maglia omaggio all'Alba, una delle squadra fondatrici del club

La Roma non dimentica le sue origini e rende omaggio al suo passato e precisamente all?Alba una delle tre squadre fondatrici dell?AS Roma (Alba-Audace, Fortitudo-ProRoma e il Roman) nel lontano 1927, con una collezione speciale.

Il Legacy Kit

Il club capitolino ha infatti lanciato una nuova collezione Legacy Kit, targata New Balance e acquistabile sul sito e negli store AS Roma, della maglia della storica squadra rifondata nel post covid. L?Alba Roma 1907 è oggi una realtà del calcio dilettantistico capitolino e milita in seconda categoria.

La divisa è di colore verde (proprio come il colore di riferimento della squadra romana). Sulla maglia poi una banda bianca orizzontale col monogramma ASR. Presente anche la olografica del crest, che combina lo stemma circolare con quello con la lupa e il monogramma ASR. Il completo ha un look urban-style con la Roma che punta ad unire un design moderno alle sue radici storiche. La Legacy Collection si compone inoltre di due capi pre-game, una giacca e una maglia verdi.

I commenti

Questo il messaggio della Roma: ?La creazione di questa linea incontra la volontà, da parte dell?AS Roma di custodire, raccontare e celebrare la propria storia e chi ne è stato protagonista. La Società Sportiva Alba ha infatti rivestito un ruolo fondamentale non solo nel processo di fondazione del Club giallorosso, ma anche nei suoi primi anni di attività?.

"Un ringraziamento speciale alla Roma con la quale, in quest'ultimo mese, abbiamo condiviso il percorso che ha portato al lancio di questa stupenda maglia New Balance, ispirata ad una delle Società fondatrici, naturalmente la nostra ALBA ROMA 1907? si legge sul profilo instagram del club romano.