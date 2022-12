Francesco Valdiserri, il regalo della Roma alla famiglia

La Roma non dimentica Francesco Valdiserri il giovane travolto da un'auto mentre camminava sul marciapiede. In prossimità del Natale il club giallorosso ha fatto recapire alla famiglia una maglia speciale.

La morte di Valdisseri

Francesco Valdiserri, 18 anni figlio dei giornalisti Paolo De Caro e Luca Valdiserri, tifoso romanista, è stato travolto da una macchina tra il 19 e il 20 ottobre mentre camminava sul marciapiede di via Cristoforo Colombo. La ragazza di 23 anni alla guida dell'automobile è risultata positiva all'alcol test e non negativa a quello sui cannabinoidi. I funerali del giovane Valdiserri si tennerò alla chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio.

Il regalo della Roma

Il presidente della Roma Friedkin ha donato alla famiglia Valdiserri una maglia autografata da Mourinho e da tutti i componenti della rosa giallorossa. Il regalo è stato mostrato sui social da Luca Valdiserri che ha ringraziato il club capitolino. Queste le sue parole: "Grazie dal profondo del cuore alla Roma per l’affetto che continua a dimostrare per Francesco. Era un tifoso leale, come ha scritto il vicepresidente Ryan Friedkin. E un daydreamer che credeva che la Roma potesse battere 3-0 il Barca al contrario del suo scettico papà".

L'applauso dell'Olimpico

La maglia donata alla famiglia Valdisseri non è il primo omaggio che la Roma ha fatto alla famiglia del giovane. Il 23 ottobre 2022 prima del fischio d'inizio di Roma-Napoli (terminata 1 a 0 per i partenopei) sui maxi-schermi dell'Olimpico è apparsa una foto di Francesco che è stato omaggiato dai tifosi presenti con un lungo applauso che hanno sommerso quei fischi arrivati dal settore ospiti.