Lukaku mania a Roma: più di 5mila tifosi ad aspettare Big Rom a Ciampino

Countdown per i più di mille tifosi giallorossi che sono arrivati a Ciampino e che attendono l'aereo di Dan Friedkin da cui scenderà il nuovo centravanti della Roma: Romelu Lukaku.

L'arrivo di Lukaku

Lo sbarco di Romelu Lukaku è previsto intorno alle 17:00 all'aereporto di Ciampino. Il jet che porterà l'attaccante belga nella Capitale è partito intorno alle 16:00 da Bruxelles. Dopodichè il calciatore salirà in un auto e andrà diretto a Villa Stuart dove svolgerà le visite mediche di rito.

I tifosi in attesa

I tifosi della Roma si sono ritrovati a Ciampino già nel primissimo pomeriggio per non perdere l'arrivo in città di Lukaku. Più di mille persone attendono il belga con cori e bandiere. Chi non è all'aeroporto invece sta seguendo il volo dal sito Flightradar24. A monitorare il jet su cui sta volando Lukaku ci sono oltre 8mila persone.

La Lukaku-mania dilaga e già nella Capitale è stato reso omaggio al grande colpo di mercato dalla Roma con un murales che ritrae il belga nei panni del Gladiatore.

Alle 17:49 si sono aperte le porte del jet e Lukaku è sceso dall'aereo salutando gli oltre 5mila tifosi presenti a Ciampino. Sceso dal jet, Lukaku ha salutato i tifosi e indossato una sciarpa della Roma. Oltre che per Lukaku grandi cori anche per Dan Friedkin che ha reso possibile il grande colpo dell'estate giallorossa.

Cori anche per Tiago Pinto a cui i tifosi chiedono di portare un nuovo portiere dopo la brutta prestazione di Rui Patricio.