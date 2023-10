Lukaku che partenza: meglio di Dybala, non di Batistuta

Romelu Lukaku è fra le pochissime note liete di questo difficile avvio di stagione della Roma. L’attaccante belga contro il Frosinone ha messo a segno la sua terza rete in campionato salendo sul podio dei calciatori ad aver raggiunto come minimo questo numeri di reti nelle prime cinque presenze in campionato con la maglia della Roma.

Lukaku àncora della Roma

Se Mourinho, per sue parole, è il porto sicuro della squadra Lukaku allora è l’àncora di salvezza della squadra. A lui guardano i compagni ogni volta che hanno palla, lui è il primo pensiero dei lanci dalla difesa. Big Rom anche contro il Frosinone ha fatto valere la sua fisicità diventando fulcro dei lanci lunghi della squadra. Tanti appoggi sbagliati dal centravanti ma quello che più conta è che il belga ha sbloccato la partita dando una boccata d’ossigeno all’ambiente dopo il clamoroso tonfo di Marassi.

Lukaku sul podio

Nelle prime cinque partite di Serie A con la nuova maglia, Lukaku ha segnato tre gol (Empoli, Torino e Frosinone), a cui si aggiunge la rete vittoria contro lo Sheriff in Europa League mentre è rimasto a secco contro Milan e Genoa. Nel Pantheon della Roma meglio del classe 1993 hanno fatto un suo attuale compagno di squadra El Shaarawy e Batistuta il centravanti dello scudetto. Il Faraone, stagione 2015/16 ha messo in fila quattro gol contro Frosinone, Sassuolo e Empoli mentre il Re Leone sei nella stagione dello scudetto fra Lecce, Vicenza e Brescia (tripletta). Big Rom pure meglio di Dybala (2 lo scorso stagione) e Totti che mise a segno il suo primo gol dopo l'undicesima presenza.

3 - Only Batistuta (6) and El Shaarawy (4) have scored more goals than Romelu Lukaku (3) in their first 5 appearances for Roma in Serie A, among the players who made their debut for the Giallorossi in the top-flight in the 3 points for a win era (1994/95). Podium.#Romafrosinone pic.twitter.com/vF5N3NWwS2 October 1, 2023

Turnover per Lukaku?

Giovedì la Roma tornerà in campo all’Olimpico per la seconda giornata di Europa League contro gli svizzeri del Servette. Per l’occasione Big Rom non sarà tenuto a riposo ma scenderà ancora una volta in campo dal 1’. Mou nel post Roma-Frosinone, ha annunciato che terrà a riposo Dybala (tre partite da 90 minuti giocate in una settimana per la Joya) e dunque per l’ex Inter sono previsti straordinari per trascinare la Roma sempre più in alto.