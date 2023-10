Lukaku tanti gol ma futuro incerto. Conte la carta dei Friedkin?

La Roma si gode Romelu Lukaku. Il belga ha avuto un impatto clamoroso in giallorosso e già si pensa al futuro, fra possibile addio di Mourinho e l’arrivo di Conte, con il club romanista che cercherà di trattenere l’attaccante anche nella prossima stagione.

Che numeri

La marcia in giallorosso di Lukaku è super. L’attaccante ha messo a segno 7 gol in 8 presenze. Numeri impressionati che hanno portato Lukaku, dopo appena cinque partite, sul podio dei giocatori della Roma che hanno fatto meglio a livello realizzativo nelle prime cinque presenze. In questa mini-classifica Big Rom segue il suo attuale compagno di squadra El Shaarawy e Batistuta il centravanti dello scudetto del 2001.

Il contratto

Lukaku è arrivato alla Roma dal Chelsea con la formula del prestito (fino al termine della stagione, ndr) oneroso, fra i 5 e i 6 milioni di euro guadagnando 7,5 milioni di euro di ingaggio, contro i 12 percepiti in Blues con i quali è legato fino al 2026. Per gli inglesi Lukaku non è incedibile anzi ma per darlo via chiedono almeno 40 milioni di euro, cifra che era disposta a pagare l’Inter l’estate scorsa prima del “tradimento” non perdonato di Big Rom. La cifra ad oggi è alta per le casse giallorosse ma un aiuto arriverebbe in caso di rimonta in campionato e qualificazione Champions League. Magari sperando in un ulteriore sconto e sulla volontà di Lukaku padrone della Roma giallorossa.

Conte o Mou?

Sul futuro di Lukaku alla Roma peserà anche l’allenatore. Il rapporto fra il belga e Mou è ottimo, visto anche il passato dei due che hanno lavorato insieme al Chelsea e al Manchester United, ma lo Special One sembra essere lontano da Trigoria col contratto in scadenza e nessun incontro previsto. Arrivare alla scadenza senza certezze rende difficile la trattativa. Nelle ultime ore si è candidato alla panchina romanista Antonio Conte che con Lukaku ha rapporto speciale. L’ex ct della Nazionale ha sempre inseguito Big Rom prima di averlo all’Inter affidando a lui le chiavi per la vittoria dell’ultimo scudetto nerazzurro. L’approdo del leccese sulla panchina della Roma sarebbe una grande mossa d’aiuto per la permanenza dell’attaccante.