50mila fischietti contro Lukaku: San Siro si prepara al ritorno del grande ex

Domenica 29 ottobre la Roma giocherà a San Siro contro l’Inter. Partita per sempre speciale per Mourinho ma che in questa stagione avrà come protagonista l’altro grande ex: Romelu Lukaku. Se per il tecnico sono previsti soliti applausi e dichiarazioni d’amore, lo stesso non si potrà dire per il belga.

Lukaku e l’Inter

Tre sono state le stagioni di Lukaku all’Inter che sono coincise con la vittoria dello scudetto dell’era Conte e le due finali europee perse (EL con Conte, Champions League con Inzaghi). Tre anni interrotti dall’esperienza negativa al Chelsea, prima del gran ritorno e l’addio definitivo con il flirt con la Juventus non perdonato dai tifosi nerazzurri, prima dello sbarco alla Roma. Con la maglia

50mila fischietti

Prima di Inter-Benfica di martedì 3 ottobre, gli ultras della Curva Nord hanno distribuito dei volantini in cui invitano i tifosi che saranno presenti allo stadio ad esprimere tutto il loro risentimento verso Big Rom dopo l’addio in estate con l’utilizzo dei fischietti. Questo il messaggio della parte calda del tifo interista: “Il giorno del ritorno più sgradito si avvicina, facciamoci trovare pronti. Il 29 ottobre è una data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ci ha voltato le spalle nel modo più indegno. Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data. Ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle. Prima dell'incontro con la Roma la Nord distribuirà, in allegato alla fanzine, 50000 fischietti da utilizzare a perdifiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di esser trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori".

Il trasferimento di Lukaku alla Roma non è stato preso bene dai tifosi nerazzurri che anche nella Capitale, con uno striscione, hanno espresso la loro rabbia verso l'attaccante.

Una domenica di fuoco per Lukaku impegnato nel riportare in alto la Roma a suon di gol.