Lukaku come Pelè: Big Rom pronto per l'Empoli

La Roma è pronta a ripartire in campionato. Dopo la sosta per le nazionali i giallorossi scenderanno in campo contro l’Empoli alla ricerca della prima vittoria in campionato. Mou per i tre punti si affida a Romelu Lukaku e alla sua verve realizzativa mostrata col Belgio.

Lukaku come Pelè

La pausa per le nazionali ha ricaricato Big Rom. L’attaccante è stato protagonista con il suo Belgio contro la Lettonia, partita valida per le qualificazioni ad Euro 2024, mettendo a segno una doppietta e un assist. Due reti che portano Lukaku a quota 77 gol in nazionale cifra che permette al belga di agganciare Pelè come numero di gol con una nazionale. Iniezione di fiducia importante per Big Rom prossimo al debutto da titolare con la Roma.

Empoli che occasione

Contro l’Empoli Lukaku partirà dal 1’. Dopo l'assaggio dell'Olimpico con presentazione e spezzone di gara contro il Milan, domenica sarà occasione ghiotta per il centravanti che ai toscani ha già segnato due gol lo scorso anno. Il tre a zero della scorsa stagione dell’Inter agli azzurri porta infatti la firma di Big Rom. Un buon feeling dunque con i toscani che arrivano alla sfida contro i giallorossi a quota zero punti con zero gol segnati e ben cinque subiti oltre a tante defezioni fra cui quella del portiere titolare. La forza fisica di Lukaku e la positività che il belga si porta a Trigoria dopo la parentesi in nazionali saranno appigli importanti per la Roma alla caccia dei tre punti.

Chi con Lukaku?

Se la titolarità di Lukaku non sembra in discussione lo è quella del suo partner. Sulla carta il prescelto è Dybala. L’argentino non ha potuto giocare con l’Albiceleste causa infortunio rimediato a Verona e la Roma. La Joya è in via di recupero ma Mourinho vuole evitare ricadute e quindi c’è cautela. Ecco allora che resta calda l’opzione Belotti per una coppia d’attacco di sfondamento.