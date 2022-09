Uno staff personale per Pellegrini: il capitano della Roma ricerca la lucidità perduta

Non un inizio di stagione da incorniciare per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma in queste prime 9 partite fra Serie A ed Europa League si è acceso ad intermittenza, alternando belle giocate ad errori marchiani. La sosta è utile per ricaricare le pile.

Pellegrini, capitano tuttofare

Il problema che sta attraversando Lorenzo Pellegrini è di natura fisica. Il capitano giallorosso infatti visti i tanti infortuni che hanno colpito Trigoria è stato costretto agli straordinari. Nessun turno di riposo per il sette romanista che in un calendario così compressato di impegna causa stop per il mondiale fa la differenza. Pellegrini poi è chiamato ad un lavoro importante visto che deve accompagnare la manovra in avanti ma allo stesso tempo ripiegare in difesa con Mou che lo alterna all'interno della stessa partita, un pò da centrocampista davanti la difesa un pò da trequartista puro. Un compito dispendioso per Pellegrini che ha fatto perdere lucidità al capitano di Mou. Un appannamento fisico a cui il capitano romanista vuole subito porre rimedio.

Nuovo staff per Pellegrini

Un problema al flessore rimediato contro l'Atalanta, ha costretto Pellegrini ha lasciare il ritiro della Nazionale. Tornato nella Capitale, per il capitano giallorosso è arrivato il momento di ricaricare le pile per riprendersi a pieno regime la sua Roma e preparare al meglio la sfida all'Inter. Pellegrini in accordo con la Roma, ha scelto uno staff privato a cui affidarsi per la sua condizione fisica. Lo "staff" del capitano è composto da quattro persone: una nutrizionista Sara Farnetti, che si occuperà del fatto che l'alimentazione del centrocampista sia sempre equilibrata e funzionale; un'osteopata Maurizio Mafrica (collaboratore Coni) che curerà l'aspetto articolare del giocatore; Piergiorgio Luciani fisioterapista e preparatore (che ha lavorato con Federer) e infine Daniele Puzzilli un dentista che lo aiuterà a livello posturale. Uno staff completo a disposizione per Pellegrini per tornare al top della forma il prima possibile.

I numeri di Pellegrini

Pellegrini in questo inizio di stagione ha giocato tutte le partite dal primo minuto saltando solo 40 minuti scarsi fra Udinese, Monza ed Helsinki. Il bottino del capitano a questo punto segna 4 assist divisi equamente fra Serie A ed Europa League, mentre a livello di marcature è fermo a un gol siglato, in maniera fortunosa, in coppa contro l'Helsinki. In campionato è fermo a zero gol. Numero su cui pesa l'errore dal dischetto contro l'Empoli, che fortunatamente con la Roma non ha inciso sul risultato finale.