Pellegrini ha rinnovato e si è sgonfiato: ecco i numeri del calo del capitano romanista

Lorenzo Pellegrini dopo un avvio di stagione esaltante ha subito un drastico calo. Infatti dopo il rinnovo di contratto con la Roma firmato ad ottobre, il capitano romanista è stato protagonista di una flessione preoccupante.

Pellegrini, contratto da top player

Da agosto, preliminari di Conference League, fino ad ottobre Lorenzo Pellegrini è stato il trascinatore della Roma. Il capitano romanista infatti segnava e regalava assist ai compagni venendo ricevendo consensi positivi (in Italia e in Europa) per le sue prestazioni da top player. Il suo rendimento lo ha portato a rinnovare con la Roma (fino al 2026) con un contratto che lo rendono con i 4 milioni (netti più bonus) percepiti il secondo calciatore più pagato della rosa dopo Abraham. Un periodo fantastico per il capitano romanista in cui ha collezionato ben 7 reti fra coppe e campionato, tanto da far dire a Mourinho: “Pellegrini sa fare tutto, se ne avessi tre li farei giocare tutti”.

La flessione di Pellegrini

Dal giorno della firma, festeggiata sotto la Curva Sud col gol contro l’Empoli, per Pellegrini la stagione ha riservato più ombre che luci. Infatti da quel momento la stagione del capitano giallorosso è stata costellata da infortuni che lo hanno costretto a saltare 11 partite e prestazioni negative. Da fine ottobre ad oggi Pellegrini ha messo a segno soltanto due reti, entrambe su punizione: la prima il 27 ottobre gol vittoria a Cagliari e poi il 9 gennaio 2022 nella sconfitta contro la Juventus, partita nella quale il capitano romanista ha fallito il rigore del possibile 4 a 4. Come se non bastasse, Pellegrini ha perso pure la battuta dei calci di rigore ora affidati ad Abraham, prima ad Oliveira. Le belle giocate e le prestazioni viste nella prima parte di stagione adesso non si vedono. Contro l’Atalanta, dopo un periodo nerissimo, Pellegrini ha fatto vedere qualche lampo ma ancora troppo poco in proporzione al ruolo che occupa nella Roma e alla del contratto importante che ha firmato. Da lui Mou, la società e i tifosi si aspettano molto di più.

Pellegrini e la Roma

Romano e romanista, Pellegrini (classe 1996) dopo essere cresciuto nelle giovanili della Roma ha debuttato in prima squadra nel 2015. Ceduto al Sassuolo, trascorre due stagioni in neroverde, prima di essere riacquistato dalla Roma, diventandone capitano dal febbraio 2021. In totale in giallorosso ha collezionato 177 presenze e 30 gol.